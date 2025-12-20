Afrika Kupası Başlıyor | Türkiye’den hangi takım oyuncuları Afrika Kupası’nda?

35. Afrika Uluslar Kupası (AFCON 2025) yarın Fas’ın ev sahipliğinde başlıyor. Afrika Futbol Konfederasyonu (CAF) tarafından düzenlenen dev turnuva, 21 Aralık 2025 – 18 Ocak 2026 tarihleri arasında Rabat, Kazablanka, Tanca, Fes, Marakeş ve Agadir şehirlerinde yapılacak. Türkiye’de futbolseverlerin en çok merak ettiği konu ise “Süper Lig’den hangi futbolcular Afrika Kupası’nda oynayacak?” sorusu oldu.

Trendyol Süper Lig’den 11 takımdan toplam 21 oyuncu turnuvaya katılıyor. Afrika Kupası’na en fazla futbolcu gönderen kulüpler ise üçer oyuncuyla Galatasaray ve Alanyaspor oldu. İşte takımların gönderdikleri futbolcuların eksiksiz listesi…

TRENDYOL SÜPER LİG’DEN AFRİKA ULUSLAR KUPASI’NA GİDEN OYUNCULAR

Süper Lig’de forma giyen 21 oyuncu, ülkelerinin milli takım kadrolarına çağrıldı. Aşağıdaki tablo, hangi takımın hangi oyuncuyu Afrika Kupası’na gönderdiğini net bir şekilde gösteriyor.

Takım Oyuncu Ülke Alanyaspor Steve Mounie Benin Alanyaspor Maestro Angola Alanyaspor Meschack Elia Demokratik Kongo Galatasaray Ismail Jakobs Senegal Galatasaray Victor Osimhen Nijerya Galatasaray Mario Lemina Gabon Başakşehir Oliver Kemen Kamerun Başakşehir Christopher Operi Fildişi Sahili Beşiktaş Wilfred Ndidi Nijerya Beşiktaş El Bilal Toure Mali Fenerbahçe Dorgeles Nene Mali Fenerbahçe Youssef En-Nesyri Fas Göztepe Junior Olaitan Benin Göztepe Novatus Miroshi Tanzanya Kasımpaşa Adem Arous Tunus Kasımpaşa Mortadha Ben Ouanes Tunus Trabzonspor Christ Inao Oulai Fildişi Sahili Trabzonspor Paul Onuachu Nijerya Kocaelispor Show Angola Samsunspor Cherif Ndiaye Senegal Çaykur Rizespor Yahia Fofana Fildişi Sahili

HANGİ TÜRK TAKIMI AFRİKA KUPASI’NA EN ÇOK FUTBOLCU GÖNDERDİ?

Süper Lig’de Afrika Kupası’na en fazla futbolcu gönderen iki takım var: Galatasaray ve Alanyaspor. Her iki kulüp de turnuvaya 3’er futbolcu göndererek listenin zirvesine yerleşti.

Galatasaray’ın Afrika Kupası’na giden oyuncuları

Victor Osimhen – Nijerya

– Nijerya Mario Lemina – Gabon

– Gabon Ismail Jakobs – Senegal

Alanyaspor’un Afrika Kupası’ndaki temsilcileri

Steve Mounie – Benin

– Benin Maestro – Angola

– Angola Meschack Elia – Demokratik Kongo

AFCON 2025 HANGİ ŞEHİRLERDE OYNANACAK?

Fas’ın ev sahipliğinde gerçekleştirilecek Afrika Uluslar Kupası, ülkenin en önemli altı şehrinde düzenlenecek: Rabat, Kazablanka, Tanca, Fes, Marakeş ve Agadir. Bu şehirler, hem modern statları hem de büyük organizasyon deneyimleriyle turnuvaya hazır durumda.

Afrika Uluslar Kupası 2025 ne zaman başlıyor?

AFCON 2025, 21 Aralık 2025 tarihinde başlayacak ve 18 Ocak 2026 tarihinde sona erecek.

Afrika Kupası’na ev sahipliği yapan ülke hangisi?

35. Afrika Uluslar Kupası’nın ev sahibi Fas’tır.

Süper Lig’den Afrika Kupası’na kaç futbolcu gidiyor?

Toplamda 21 futbolcu Süper Lig’den Afrika Kupası’na gidiyor.

Türkiye’den hangi takım Afrika Kupası’na en çok oyuncu gönderdi?

Galatasaray ve Alanyaspor, turnuvaya 3’er oyuncu göndererek listenin zirvesinde yer aldı.

Fenerbahçe’den Afrika Kupası’na hangi futbolcular gidiyor?

Fenerbahçe, AFCON 2025’e Dorgeles Nene (Mali) ve Youssef En-Nesyri (Fas) olmak üzere toplam 2 futbolcu gönderiyor.

Beşiktaş’tan turnuvaya çağrılan oyuncular kimler?

Beşiktaş, Afrika Kupası’na Wilfred Ndidi (Nijerya) ve El Bilal Toure (Mali) olmak üzere 2 futbolcu gönderdi.

Afrika Kupası maçları nerede oynanacak?

Karşılaşmalar Rabat, Kazablanka, Marakeş, Fes, Agadir ve Tanca şehirlerinde oynanacak.

Özetle, Afrika Kupası Başlıyor ve Süper Lig ekipleri 21 oyuncusunu turnuvaya uğurluyor. Galatasaray, Alanyaspor, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor ve birçok kulüp bu süreçte önemli isimlerinden yararlanamayacak. AFCON 2025’in başlamasıyla birlikte hem Afrika futbolunda heyecan dolu bir dönem açılıyor hem de Süper Lig takımlarının kadro derinliği büyük bir sınavdan geçiyor.