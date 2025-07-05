Afrika rüzgârı kıta Avrupasını kasıp kavurdu

HABER MERKEZİ

Afrika kaynaklı yüksek basınç sistemi, Avrupa’da yaşamı zorlaştırdı. İHA’nın haberine göre hafta başından bu yana etkili olan kavurucu sıcaklar ülkeleri alarma geçirdi. Sıcak hava, kıta genelinde çok sayıda orman yangınına yol açtı. Aşırı sıcak hava Almanya’yı etkiledi. Birçok kentte sıcaklık 35 dereceyi aştı.

Ülkenin doğusunda çıkan çok sayıda orman yangınıyla mücadele devam ediyor. Yangınlardan en kritik olanı, Saksonya ile Brandenburg sınırındaki Gohrischheide bölgesinde devam ediyor. Yangında bin hektarlık alan etkilendi. Ülkedeki yangınlarda en az 2 itfaiyecinin ağır yaralandığı ve 100'den fazla kişinin tahliye edildiği duyuruldu. Aşırı sıcakların etkisi altındaki Avusturya'da da sıcaklık ve kuraklığın orman yangını riskini artırdığı ve Yukarı Avusturya'da (Oberösterreich) orman yangınları yaşandığı bildirildi.

5 BİN TURİST GİRİT’TEN AYRILDI

Yunanistan'ın Girit Adası'nda salı günü çıkan yangınlar kontrol altına alındı. Yangın nedeniyle ada sakinleri ve turistlerden oluşan yaklaşık bin kişi geçici barınaklara yerleştirilirken, yaklaşık 5 bin turist adadan ayrıldı. İşletmeler, yeni rezervasyon iptalleri nedeniyle de endişeli.

Perşembe günü öğleden sonra Atina'nın doğusundaki bir kıyı kasabası olan Rafina'da çıkan büyük bir yangın da söndürüldü. Yangın, tahliyelere, yol kapanmalarına ve başkent Atina'daki uluslararası havalimanında sefer aksamalarına neden oldu.

İSPANYA’DA DÖRT KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ

Aşırı sıcaklara bağlı olarak 4 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı. Yangınlar ise devam ediyor. Sevilla da sıcaklık 42 dereceye kadar yükseldi.

EYFEL KULESİ GÜNLERCE KAPALI KALDI

Fransa’da ise yaklaşık bin 900 okul sıcaklar nedeniyle kapatıldı. Fransa'da yetkililer, aşırı sıcakların demir yapıyı genleştirmesi nedeniyle Eyfel Kulesi'nin zirvesi üç gün ziyaretçilere kapatıldı. Eyfel önceki gün yeniden ziyarete açıldı.

Fransa 1900'de kayıtların tutulmaya başlanmasından bu yana ikinci en sıcak Haziran ayının yaşandığını açıklanmıştı.

İTALYA’DA DA KIRMIZI ALARM VERİLDİ

Roma ve Milano dahil 18 şehirde kırmızı alarm ilan edilen İtalya'da kriz sürüyor. Birçok kentte öğle saatlerinde açık havada çalışmak yasaklandı.

ALEV HATTINDA ORTAK MÜCADELE

AB, Sivil Koruma Mekanizması'nı devreye soktu

Bu çerçevede 14 Avrupa ülkesinden 650 itfaiyeci, Fransa, Yunanistan, Portekiz ve İspanya'da yüksek riskli kilit noktalarda konuşlandırıldı. Bu çerçevede Bulgar itfaiyecilerin bu hafta Halkidiki'deki yangında Yunan meslektaşlarına yardım ettiği, Güney Fransa'da konuşlanan Rumen itfaiyecilerin de Pepignan yakınlarındaki yangında Fransız ekiplerine destek verdiği duyuruldu. Mekanizma çerçevesinde ayrıca ihtiyaç halinde yangınlara müdahale etmek üzere 10 AB üyesi ülkede 22 yangın söndürme uçağı ve 4 helikopter konuşlandırıldığı duyuruldu.