Afrika Ülkeleri ve Başkentleri 2025 | Tüm ülkeler ve başkentleri listesi
Afrika kıtasında kaç ülke vardır ve bu ülkelerin başkentleri hangileridir? Afrika ülkeleri ve başkentleri güncel 2025 listesi nasıldır? Afrika haritası üzerinde ülkeler ve başkentler nasıl gösterilmektedir? Afrika ülkeleri resmi dilleri ve kültürel çeşitlilikleri hakkında neler bilinmektedir? Tüm bu soruların yanıtları ve çok daha fazlası detaylarıyla haberimizde.
Afrika kıtası, yüzölçümü bakımından Asya’dan sonra dünyanın en büyük ikinci kıtasıdır ve Afrika’da toplam 54 bağımsız ülke bulunmaktadır. “Afrika ülkeleri ve başkentleri güncel liste”, “Afrika haritası ülkeler ve başkentler” ya da “Afrika ülkeleri resmi dilleri” gibi konular, öğrencilerden araştırmacılara kadar geniş bir kitle tarafından merak edilmektedir.
Bu yazıda, Afrika ülkeleri tam listesi eksiksiz şekilde sunulmuş olup, her ülkenin başkenti dikkatle belirtilmiştir.
AFRİKA KITASI ÜLKELERİ VE BAŞKENTLERİ (TAM LİSTE)
- Cezayir – Cezayir
- Angola – Luanda
- Benin – Porto-Novo
- Botsvana – Gaborone
- Burkina Faso – Ouagadougou
- Burundi – Gitega
- Cibuti – Cibuti
- Ekvator Ginesi – Malabo
- Eritre – Asmara
- Eswatini (Svaziland) – Mbabane (resmî), Lobamba (kraliyet ve yasama)
- Etiyopya – Addis Ababa
- Fas – Rabat
- Fildişi Sahili (Côte d’Ivoire) – Yamoussoukro (resmî), Abidjan (de facto)
- Gabon – Libreville
- Gambia – Banjul
- Gana – Akra
- Gine – Konakri
- Gine-Bissau – Bissau
- Güney Afrika – Pretoria (idari), Cape Town (yasama), Bloemfontein (yargı)
- Güney Sudan – Cuba
- Kamerun – Yaoundé
- Kenya – Nairobi
- Komorlar – Moroni
- Kongo Cumhuriyeti – Brazzaville
- Kongo Demokratik Cumhuriyeti – Kinşasa
- Lesotho – Maseru
- Liberya – Monrovia
- Libya – Trablus
- Madagaskar – Antananarivo
- Malavi – Lilongwe
- Mali – Bamako
- Moritanya – Nuakşot
- Mauritius – Port Louis
- Mozambik – Maputo
- Namibya – Windhoek
- Nijer – Niamey
- Nijerya – Abuja
- Orta Afrika Cumhuriyeti – Bangui
- Ruanda – Kigali
- Sao Tome ve Principe – São Tomé
- Senegal – Dakar
- Seyşeller – Victoria
- Sierra Leone – Freetown
- Somali – Mogadişu
- Sudan – Hartum
- Tanzanya – Dodoma
- Togo – Lomé
- Tunus – Tunus
- Uganda – Kampala
- Zambiya – Lusaka
- Zimbabve – Harare
AFRİKA ÜLKELERİ VE BAŞKENTLERİ HAKKINDA MERAK EDİLENLER
Afrika kıtasında kaç ülke var?
Toplam 54 ülke bulunuyor.
Afrika başkentleri güncel mi?
Bu liste 2025 verileriyle hazırlanmıştır.
Afrika haritası ülkeler ve başkentler listesi araştırmalarda sık kullanılan temel kaynaktır.
Afrika ülkeleri nüfus ve başkent bilgileri hem coğrafya derslerinde hem de akademik çalışmalarda önemlidir.
Afrika ülkeleri bayrakları ve başkentleri genellikle sınavlarda ve yarışmalarda da sorulmaktadır.
Afrika kıtası, sahip olduğu 54 ülke ve başkentleriyle dünyanın kültürel, siyasi ve ekonomik çeşitliliği en yoğun bölgelerinden biridir. “Afrika ülkeleri eksiksiz listesi”, “Afrika ülkeleri ve yüzölçümleri”, “Afrika ülkeleri resmi dilleri” gibi arama terimleri, konunun ne kadar geniş bir ilgi alanına sahip olduğunu göstermektedir. Bu yazı sayesinde, hem Afrika ülkeleri başkentleri güncel bilgilerle öğrenilmiş olacak hem de merak edilen “Afrika kıtasında kaç ülke var?” sorusu net biçimde yanıt bulmuş oldu.