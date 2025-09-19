Afrika Ülkeleri ve Başkentleri 2025 | Tüm ülkeler ve başkentleri listesi

Afrika kıtası, yüzölçümü bakımından Asya’dan sonra dünyanın en büyük ikinci kıtasıdır ve Afrika’da toplam 54 bağımsız ülke bulunmaktadır. “Afrika ülkeleri ve başkentleri güncel liste”, “Afrika haritası ülkeler ve başkentler” ya da “Afrika ülkeleri resmi dilleri” gibi konular, öğrencilerden araştırmacılara kadar geniş bir kitle tarafından merak edilmektedir.

Bu yazıda, Afrika ülkeleri tam listesi eksiksiz şekilde sunulmuş olup, her ülkenin başkenti dikkatle belirtilmiştir.

AFRİKA KITASI ÜLKELERİ VE BAŞKENTLERİ (TAM LİSTE)

Cezayir – Cezayir

Angola – Luanda

Benin – Porto-Novo

Botsvana – Gaborone

Burkina Faso – Ouagadougou

Burundi – Gitega

Cibuti – Cibuti

Ekvator Ginesi – Malabo

Eritre – Asmara

Eswatini (Svaziland) – Mbabane (resmî), Lobamba (kraliyet ve yasama)

Etiyopya – Addis Ababa

Fas – Rabat

Fildişi Sahili (Côte d’Ivoire) – Yamoussoukro (resmî), Abidjan (de facto)

Gabon – Libreville

Gambia – Banjul

Gana – Akra

Gine – Konakri

Gine-Bissau – Bissau

Güney Afrika – Pretoria (idari), Cape Town (yasama), Bloemfontein (yargı)

Güney Sudan – Cuba

Kamerun – Yaoundé

Kenya – Nairobi

Komorlar – Moroni

Kongo Cumhuriyeti – Brazzaville

Kongo Demokratik Cumhuriyeti – Kinşasa

Lesotho – Maseru

Liberya – Monrovia

Libya – Trablus

Madagaskar – Antananarivo

Malavi – Lilongwe

Mali – Bamako

Moritanya – Nuakşot

Mauritius – Port Louis

Mozambik – Maputo

Namibya – Windhoek

Nijer – Niamey

Nijerya – Abuja

Orta Afrika Cumhuriyeti – Bangui

Ruanda – Kigali

Sao Tome ve Principe – São Tomé

Senegal – Dakar

Seyşeller – Victoria

Sierra Leone – Freetown

Somali – Mogadişu

Sudan – Hartum

Tanzanya – Dodoma

Togo – Lomé

Tunus – Tunus

Uganda – Kampala

Zambiya – Lusaka

Zimbabve – Harare

AFRİKA ÜLKELERİ VE BAŞKENTLERİ HAKKINDA MERAK EDİLENLER

Afrika kıtasında kaç ülke var?

Toplam 54 ülke bulunuyor.

Afrika başkentleri güncel mi?

Bu liste 2025 verileriyle hazırlanmıştır.

Afrika haritası ülkeler ve başkentler listesi araştırmalarda sık kullanılan temel kaynaktır.

Afrika ülkeleri nüfus ve başkent bilgileri hem coğrafya derslerinde hem de akademik çalışmalarda önemlidir.

Afrika ülkeleri bayrakları ve başkentleri genellikle sınavlarda ve yarışmalarda da sorulmaktadır.

Afrika kıtası, sahip olduğu 54 ülke ve başkentleriyle dünyanın kültürel, siyasi ve ekonomik çeşitliliği en yoğun bölgelerinden biridir. “Afrika ülkeleri eksiksiz listesi”, “Afrika ülkeleri ve yüzölçümleri”, “Afrika ülkeleri resmi dilleri” gibi arama terimleri, konunun ne kadar geniş bir ilgi alanına sahip olduğunu göstermektedir. Bu yazı sayesinde, hem Afrika ülkeleri başkentleri güncel bilgilerle öğrenilmiş olacak hem de merak edilen “Afrika kıtasında kaç ülke var?” sorusu net biçimde yanıt bulmuş oldu.