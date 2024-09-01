Afrika ülkelerinde "maymun çiçeği" hastalığı yayılıyor: Söz verilen aşı bekleniyor

Yeni bir M çiçeği (Maymun çiçeği, Mpox) varyantı salgınından etkilenen Afrika ülkeleri, hala Batılı ülkelerin göndereceklerini açıkladığı aşıları bekliyor. Afrika ülkeleri geçen hafta yapılması planlanan aşı dağıtımını ertelemek zorunda kaldı.

Dünya Sağlık Örgütü'ne (DSÖ) göre, Demokratik Kongo Cumhuriyeti (DRC), bu yıl 18 bin şüpheli vaka ve 629 ölümle yeni bir M çiçeği varyantı salgınının merkezinde yer aldı. Yeni varyantın Burundi, Uganda, Ruanda, Kenya, İsveç ve Tayland'da da görüldüğü bildirildi.

TALEP EDİLEN AŞILAR AFRİKA ÜLKELERİNE ULAŞMADI

DSÖ Başkanı Tedros Adhanom Ghebreyesus, yaptığı açıklamada, ilk dozların "birkaç gün içinde Demokratik Kongo Cumhuriyeti'ne ulaşması gerektiğini" söyledi.

İspanya'nın 500 bin, Fransa ve Almanya'nın 100 bin, ABD'nin ise 50 bin doz aşı bağışında bulunacağını açıklamasına rağmen Afrika Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri, bu taahhütlerin hiçbirinin yerine getirilmediğini kaydetti. Bu yüzden, geçen hafta planlanan dozların dağıtımında mecburi gecikmeler yaşandığı kaydedildi.

Afrika Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri, salgınla mücadele için talep edilen 245 milyon doların yalnızca yüzde 10'unun finanse edildiğini belirtti.

DSÖ, HALK SAĞLIĞI ACİL DURUMU İLAN ETMİŞTİ

İlk kez 1970 yılında Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde insanlarda tespit edilen M çiçeği hastalığının yayılmasına karşı Afrika ülkeleri, zengin ülkelerin stoklarından aşı bağışlarına bel bağlamış durumda.

DSÖ, cinsel temas da dahil olmak üzere yakın fiziksel temas yoluyla yayılan ve yakın zamanda tanımlanan bir varyant olan "clade 1b"nin yayılması üzerine ağustos ayı ortasında "halk sağlığı acil durumu" ilan etmişti.

DSÖ'ye göre, hastalığa yakalanan 15 yaş altı çocuklarda yüzde 8'e varan ölüm oranı mevcut. Bu nedenle çok sayıda çocuğun ölmesinden endişe ediliyor.