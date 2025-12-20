Afrika Uluslar Kupası başlıyor: Süper Lig'den 21 futbolcu

Fas’ın ev sahipliğinde düzenlenecek 35. Afrika Uluslar Kupası (AFCON 2025) yarın başlayacak.

Afrika Futbol Konfederasyonu’nun (CAF) organize ettiği turnuva, 21 Aralık 2025-18 Ocak 2026 tarihleri arasında Rabat, Kazablanka, Tanca, Fes, Marakeş ve Agadir’de oynanacak karşılaşmalarla tamamlanacak.

Turnuvanın açılış maçında ev sahibi Fas ile Komorlar, Rabat’taki 69 bin 500 kapasiteli Prens Moulay Abdellah Stadyumu’nda TSİ 22.00’de karşı karşıya gelecek. Final maçı da 18 Ocak’ta aynı statta oynanacak. Organizasyon toplam 52 maça sahne olacak.

2022 Dünya Kupası’nda yarı finale çıkan Fas, turnuvada öne çıkan ekipler arasında gösteriliyor. Son şampiyon Fildişi Sahili unvanını korumayı hedeflerken, 2023 finalisti Nijerya bu kez kupaya ulaşmak istiyor.

EN BAŞARILI ÜLKE MISIR

Afrika Uluslar Kupası tarihinde 7 şampiyonlukla Mısır zirvede bulunuyor. Kamerun 5, Gana ise 4 kez kupayı kazandı. Nijerya ve Fildişi Sahili’nin üçer, Cezayir ile Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nin ikişer şampiyonluğu var. Senegal, Fas, Tunus, Zambiya, Güney Afrika, Etiyopya, Sudan ve Kongo Cumhuriyeti birer kez kupayı kazandı.

Turnuva, dörderli 6 grupta oynanacak grup aşamasıyla başlayacak. Gruplarında ilk iki sırayı alan takımlar ile en iyi dört grup üçüncüsü son 16 turuna yükselecek. Eleme turları çeyrek final, yarı final ve finalle tamamlanacak.

GRUPLAR

A: Fas, Mali, Zambiya, Komorlar

B: Mısır, Güney Afrika, Angola, Zimbabve

C: Nijerya, Tunus, Uganda, Tanzanya

D: Senegal, Kongo Demokratik Cumhuriyeti, Benin, Botsvana

E: Cezayir, Burkina Faso, Ekvator Ginesi, Sudan

F: Fildişi Sahili, Kamerun, Gabon, Mozambik

Turnuvayı şampiyon tamamlayan takım 7 milyon dolar ödül alacak. İkinci 4 milyon dolar kazanırken, yarı finalistler 2,5’er milyon, çeyrek finalistler ise 1,3 milyon doların sahibi olacak.

Süper Lig’den 21 futbolcu AFCON 2025’te

Trendyol Süper Lig’de yer alan 11 kulüpten toplam 21 futbolcu, milli takım kadrolarıyla turnuvada forma giyecek. Organizasyona en fazla oyuncu gönderen kulüpler üçer isimle Galatasaray ve Alanyaspor oldu.

AFCON 2025’te yer alan Süper Lig oyuncuları:

Alanyaspor: Steve Mounie (Benin), Maestro (Angola), Meschack Elia (Kongo DC)

Galatasaray: Ismail Jakobs (Senegal), Victor Osimhen (Nijerya), Mario Lemina (Gabon)

Başakşehir: Oliver Kemen (Kamerun), Christopher Operi (Fildişi Sahili)

Beşiktaş: Wilfred Ndidi (Nijerya), El Bilal Toure (Mali)

Fenerbahçe: Dorgeles Nene (Mali), Yusuf En-Nesyri (Fas)

Göztepe: Junior Olaitan (Benin), Novatus Miroshi (Tanzanya)

Kasımpaşa: Adem Arous (Tunus), Mortadha Ben Ouanes (Tunus)

Trabzonspor: Christ Inao Oulai (Fildişi Sahili), Paul Onuachu (Nijerya)

Kocaelispor: Show (Angola)

Samsunspor: Cherif Ndiaye (Senegal)

Çaykur Rizespor: Yahia Fofana (Fildişi Sahili)