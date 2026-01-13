Afrika Uluslar Kupası: Bir turnuvadan fazlası

Afrika Uluslar Kupası, bu yıl bir kez daha futbolun yalnızca sahada oynanan bir oyun olmadığını hatırlattı.

Fas’ta düzenlenen 35. Afrika Uluslar Kupası (AFCON 2025), tribünleri ve sahayı yalnızca gollerle değil, sömürgeciliğe karşı hafıza, bedensel sınırlara rağmen direnç ve sınır tanımayan taraftar hikâyeleriyle doldurdu.

Turnuva ilerledikçe Afrika futbolunun belleğine kazınacak sahneler, futbolun çok ötesinde bir anlam dünyasını açığa çıkardı.

Afrika Futbol Konfederasyonu’nun (CAF) organizasyonunda, 24 ülkenin futbolcuları Fas’a yalnızca formalarıyla değil, geleneksel kıyafetleri, müzikleri ve ritüelleriyle geldi.

Tribünlerde danslar, davullar ve renkler kadar; kıtanın sömürge geçmişine, bitmeyen iç çatışmalara ve ırkçılığa karşı sessiz ama güçlü itirazlar da dikkat çekti. Bu itirazların en çarpıcısı ise bir insan bedeninin, bir heykel gibi sabitlenerek tarihe dönüştüğü anlarda ortaya çıktı.

LUMUMBA İÇİN 90 DAKİKA: BİR BEDEN, BİR HAFIZA

Turnuvanın en sarsıcı görüntülerinden biri, Kongo Demokratik Cumhuriyeti tribünlerinde kayda geçti. Sosyal medyada hızla yayılan görüntülerde, Kongolu taraftar Michel Coca Mbuladinga, maç boyunca tek bir adım atmadan, tek bir kelime etmeden ayakta durdu. Sağ kolu gökyüzüne uzanmıştı. Bu bir tezahürat değil, bir anma biçimiydi.

“Patrice Lumumba’nın torunu” olarak anılan Mbuladinga, ülkesinin ilk başbakanı ve Afrika’nın sömürgeciliğe karşı simge isimlerinden Patrice Lumumba’yı onurlandırıyordu. Lumumba’nın heykelinde betimlenen duruşu birebir tekrar eden taraftar, her maçta 90 dakika boyunca bu pozu koruyarak tribünleri sessiz bir hafıza alanına çevirdi.

Patrice Lumumba, ülkesini Belçika sömürgeciliğinden kurtardıktan yalnızca bir yıl sonra, 1961’de katledildi. Cesedi asitte eritilerek yok edildi; yıllar sonra yapılan soruşturmalarda Belçika’nın kalıntıları sakladığı ortaya çıktı. Lumumba’dan geriye kalan tek parça olan dişi, ölümünden 61 yıl sonra, 2022’de ailesine teslim edildi. Mbuladinga’nın bedeni, işte bu karanlık tarihin tribünlere taşınmış haliydi.

Kongo Demokratik Cumhuriyeti turnuvaya son 16 turunda veda etmiş olsa da, Mbuladinga turnuvanın en görünür, en etkili figürlerinden biri haline geldi. Sahadaki skorların çok ötesinde bir iz bıraktı.

TEK GÖZLE FUTBOL: AZMİN SAHADAKİ KARŞILIĞI

Turnuva yalnızca tribünlerde değil, sahada da ilham veren hikâyelere sahne oldu. Burkina Faso Milli Takımı’nın 23 yaşındaki forveti Georgi Minungo, Afrika Uluslar Kupası’nın simge isimlerinden biri haline geldi. ABD ekibi Seattle Sounders’da forma giyen Minungo, 2023 yılında sol gözünde yaşadığı ciddi bir sağlık sorunu sonrası görme yetisini tamamen kaybetti.

Buna rağmen futbolu bırakmadı. Milli takımıyla turnuvaya katıldı, ülkesinin son 16 turuna yükselmesinde rol oynadı. Minungo’nun sahadaki varlığı, Afrika gençliği için yalnızca bir futbol hikâyesi değil; bedensel sınırlara rağmen sürdürülen bir mücadele anlatısı olarak öne çıktı.

TARAFTARIN YOLU BİTMEZ

Afrika Uluslar Kupası, sınırları aşan taraftar hikâyeleriyle de hafızaya kazındı. Cezayirli Muhammed Dastnasin, Hindistan’dan yola çıkarak Fas’a ulaştı. Yaklaşık 18 bin kilometrelik yolun büyük bölümünü bisikletle kat etti. Onun hikâyesi, futbolun küresel bir tutku olmasının ötesinde, adanmışlığın somut bir göstergesine dönüştü.

Bir diğer çarpıcı yolculuk ise Faslı görme engelli taraftar Muhammed Boukhaliq’e aitti. Boukhaliq, milli takımını desteklemek için 560 kilometrelik yolu aşarak tribündeki yerini aldı. Görme engeline rağmen “orada olma” iradesi, turnuvanın en sessiz ama en güçlü mesajlarından birini verdi.

YARI FİNALLER VE SAHADAKİ TANIDIK YÜZLER

Afrika Uluslar Kupası’nda yarı final heyecanı yarın oynanacak maçlarla sürecek. Senegal ile Mısır TSİ 20.00’de, Nijerya ile Fas ise TSİ 23.00’te karşı karşıya gelecek. Turnuvada Süper Lig’den 21 futbolcu forma giyerken, yarı final aşamasında Türk kulüplerinde oynayan 6 isim sahne alacak.

Galatasaray’dan Victor Osimhen ve Ismail Jakobs, Beşiktaş’tan Wilfred Ndidi, Fenerbahçe’den Youssef En-Nesyri, Trabzonspor’dan Paul Onuachu ve Samsunspor’dan Cherif Ndiaye, takımlarının final yolculuğunda sahaya çıkmaya hazırlanıyor.

2022 Dünya Kupası’nda yarı finale yükselerek tarih yazan Fas, turnuvanın en güçlü şampiyonluk adaylarından biri olarak gösteriliyor. Yedi kez kupayı kazanan Mısır, bir kez daha zirveye çıkmak isterken; Senegal ikinci şampiyonluğunun, Nijerya ise yarım kalan hikâyesini tamamlama arayışında.