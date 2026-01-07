Afrika Uluslar Kupası çeyrek finalde hangi takımlar var ve maçlar ne zaman?

Afrika futbolunun en prestijli turnuvası olan Afrika Uluslar Kupası’nda çeyrek finale yükselen takımlar ve maç programı belli oldu. Turnuva heyecanı, dev mücadelelerin yaşanacağı çeyrek final karşılaşmaları ile zirveye taşınacak. Futbolseverler şimdi “Afrika Uluslar Kupası çeyrek final eşleşmeleri hangileri?”, “Maçlar ne zaman oynanacak?” sorularının yanıtlarını merak ediyor.

AFRİKA ULUSLAR KUPASI ÇEYREK FİNAL EŞLEŞMELERİ

Çeyrek finalde birbirinden güçlü takımlar karşı karşıya geliyor. Geçmişte kupayı kazanan dev ekiplerin yanı sıra turnuvanın sürpriz ekipleri de yarı finale ulaşmak için sahaya çıkacak.

Karşılaşma Tarih Saat Mali – Senegal 9 Ocak Cuma 19:00 Kamerun – Fas 9 Ocak Cuma 22:00 Cezayir – Nijerya 10 Ocak Cumartesi 19:00 Mısır – Fildişi Sahili 10 Ocak Cumartesi 22:00

ÇEYREK FİNALDE ÖNE ÇIKAN TAKIMLAR

Turnuvada yer alan takımlar arasında Afrika futbol tarihine damga vurmuş ülkeler bulunuyor. 7 şampiyonlukla Afrika Uluslar Kupası’nın en çok kazanan ülkesi olan Mısır, bir kez daha kupaya uzanmak istiyor. 5 şampiyonluk sahibi Kamerun ve 3 şampiyonluk sahibi Nijerya gibi güçlü ekipler de iddialı şekilde yoluna devam ediyor. Fildişi Sahili, Cezayir, Senegal ve Mali gibi takımlar da kupanın güçlü adayları arasında yer alıyor.

TURNUVA TARİHÇESİNDEN ÖNE ÇIKAN ŞAMPİYONLUKLAR

Mısır: 7 şampiyonluk ile en fazla kazanan takım

7 şampiyonluk ile en fazla kazanan takım Kamerun: 5 şampiyonluk

5 şampiyonluk Gana: 4 şampiyonluk

4 şampiyonluk Nijerya ve Fildişi Sahili: 3’er şampiyonluk

3’er şampiyonluk Cezayir: 2 şampiyonluk

ÇEYREK FİNAL HEYECANI BAŞLIYOR

Afrika Uluslar Kupası çeyrek final maçları, kıtanın en büyük futbol rekabetlerine sahne olacak. Yarı finale çıkmak isteyen takımlar sahada tüm güçlerini ortaya koyacak. Taraftarların merakla beklediği bu mücadeleler, futbol şöleni niteliğinde geçecek.

Afrika Uluslar Kupası çeyrek final maçları ne zaman?

Çeyrek final müsabakaları 9 Ocak Cuma ve 10 Ocak Cumartesi günleri oynanacak.

Çeyrek finalde hangi takımlar var?

Mali, Senegal, Kamerun, Fas, Cezayir, Nijerya, Mısır ve Fildişi Sahili çeyrek finale yükselen takımlar.

Afrika Uluslar Kupası maçları hangi kanalda?

Maçlar Exxen platformu üzerinden canlı ve şifreli olarak yayınlanıyor.

En çok Afrika Uluslar Kupası kazanan takım hangisi?

Turnuva tarihinde en çok şampiyonluk yaşayan takım 7 kez mutlu sona ulaşan Mısır’dır.

Afrika Uluslar Kupası çeyrek final karşılaşmaları, büyük rekabet ve futbol kalitesinin zirveye çıkacağı maçlara sahne olacak. Dev karşılaşmaların ardından yarı final bileti alacak takımlar belli olacak ve turnuvanın heyecanı daha da artacak. Afrika futbolunun yıldızları sahne alırken, futbolseverler unutulmaz maçlara tanıklık edecek.