Afrika Uluslar Kupası: Çeyrek Finale Kalacak Son 2 Takım Bugün Belli Oluyor!

Afrika Uluslar Kupası’nda heyecan giderek büyüyor. Son 16 turunda oynanan karşılaşmaların ardından çeyrek finale yükselen takımların büyük bölümü netleşti. Ancak turnuvada çeyrek finale kalacak son 2 takım bugün oynanacak kritik mücadelelerle belli olacak. Futbolseverlerin merak ettiği “Afrika Uluslar Kupası bugünün maçları neler?”, “Kimler çeyrek finale kaldı?” ve “Maçlar hangi kanalda yayınlanıyor?” sorularının yanıtı bu haberde.

BUGÜNÜN AFRİKA ULUSLAR KUPASI MAÇLARI

Görsele göre Afrika Uluslar Kupası Son 16 turunda bugün sahne alacak iki kritik mücadele var:

Maç Tarih Saat Cezayir – Demokratik Kongo Bugün 19:00 Fildişi Sahili – Burkina Faso Bugün 22:00

Bu karşılaşmaları kazanan iki takım doğrudan çeyrek finale yükselen son ekipler olacak.

AFRİKA ULUSLAR KUPASI’NDA ÇEYREK FİNALE KALAN TAKIMLAR

Şimdiye kadar oynanan Son 16 maçlarının ardından çeyrek finale çıkmayı garantileyen takımlar şöyle:

Senegal – Sudan’ı 3-1 mağlup etti

– Sudan’ı 3-1 mağlup etti Mali – Tunus’u penaltılarla geçti (1-1 / P)

– Tunus’u penaltılarla geçti (1-1 / P) Fas – Tanzanya’yı 1-0 yendi

– Tanzanya’yı 1-0 yendi Kamerun – Güney Afrika’yı 2-1 mağlup etti

– Güney Afrika’yı 2-1 mağlup etti Mısır – Benin’i 3-1 yendi

– Benin’i 3-1 yendi Nijerya – Mozambik’i 4-0 farklı geçti

Bugün oynanacak iki maçın kazananlarıyla birlikte çeyrek final tablosu tamamen şekillenecek.

AFRİKA ULUSLAR KUPASI ÇEYREK FİNAL MAÇLARI VE TARİHLERİ

Maç Tarih Saat Mali – Senegal 9 Ocak Cuma 19:00 Kamerun – Fas 9 Ocak Cuma 22:00 Belli Olacak Takım – Nijerya 10 Ocak Cumartesi 19:00 Mısır – Belli Olacak Takım 10 Ocak Cumartesi 22:00

AFRİKA ULUSLAR KUPASI MAÇLARI HANGİ KANALDA?

Afrika Uluslar Kupası karşılaşmaları Türkiye’de EXXEN platformu üzerinden canlı ve şifreli yayın ile futbolseverlere ulaşıyor.

Afrika Uluslar Kupası bugünün maçları neler? Cezayir – Demokratik Kongo ve Fildişi Sahili – Burkina Faso maçları oynanacak. Kimler çeyrek finale kaldı? Senegal, Mali, Fas, Kamerun, Mısır ve Nijerya çeyrek finale yükseldi. Kalan iki takım bugün belli olacak. Afrika Uluslar Kupası maçları hangi kanalda? Maçlar EXXEN platformunda canlı ve şifreli olarak yayınlanıyor. Çeyrek final maçları ne zaman? 9 Ocak ve 10 Ocak tarihlerinde oynanacak.

Afrika Uluslar Kupası heyecanı tüm hızıyla sürerken, hem bugünün maçları hem de çeyrek final eşleşmeleri futbolseverler tarafından büyük ilgiyle takip ediliyor. Turnuvada yoluna devam edecek son iki takım bugün kesinleşecek ve gözler çeyrek finale çevrilecek.