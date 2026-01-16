Afrika Uluslar Kupası Final Maçı Ne Zaman ve Hangi Kanalda?

Afrika futbolunun en prestijli organizasyonlarından biri olan Afrika Uluslar Kupası’nda heyecan dorukta. Turnuvanın final ve üçüncülük maçları futbolseverler tarafından büyük bir ilgiyle takip ediliyor. “Afrika Uluslar Kupası final maçı ne zaman?” ve “Afrika Kupası hangi kanalda yayınlanacak?” soruları en çok merak edilen sorular arasında yer alıyor. İşte maç programı ve yayın detayları…

AFRİKA ULUSLAR KUPASI FİNAL MAÇI BİLGİLERİ

Afrika Uluslar Kupası finalinde iki güçlü ekip karşı karşıya gelecek. Şampiyonu belirleyecek mücadelede Senegal ile Fas kozlarını paylaşacak.

Senegal – Fas Final Maçı Ne Zaman?

Maç: Senegal – Fas

Senegal – Fas Tarih: 18 Ocak Pazar

18 Ocak Pazar Saat: 22.00

22.00 Yayın: Exxen (canlı ve şifreli)

Afrika Uluslar Kupası final maçı, 18 Ocak Pazar akşamı saat 22.00’de oynanacak. Bu kritik karşılaşma, Exxen platformu üzerinden canlı ve şifreli olarak futbolseverlerle buluşacak.

AFRİKA ULUSLAR KUPASI ÜÇÜNCÜLÜK MAÇI NE ZAMAN?

Turnuvada üçüncülük mücadelesi de büyük önem taşıyor. Üçüncülük maçında Mısır ile Nijerya karşı karşıya gelecek.

Mısır – Nijerya Üçüncülük Maçı Bilgileri

Maç: Mısır – Nijerya

Mısır – Nijerya Tarih: Yarın

Yarın Saat: 19.00

19.00 Yayın: Exxen (canlı ve şifreli)

Afrika Uluslar Kupası üçüncülük maçı, yarın saat 19.00’da oynanacak. Mısır ile Nijerya arasındaki bu mücadele de Exxen ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

MAÇ PROGRAMI ÖZETİ

Maç Tarih Saat Yayın Mısır – Nijerya (Üçüncülük) Yarın 19.00 Exxen Senegal – Fas (Final) 18 Ocak Pazar 22.00 Exxen

Afrika Uluslar Kupası final maçı ne zaman?

Afrika Uluslar Kupası final maçı, 18 Ocak Pazar günü saat 22.00’de oynanacak.

Afrika Kupası finali hangi kanalda?

Senegal – Fas final maçı Exxen platformundan canlı ve şifreli olarak yayınlanacak.

Afrika Uluslar Kupası üçüncülük maçı ne zaman?

Mısır – Nijerya üçüncülük maçı yarın saat 19.00’da oynanacak.

Mısır – Nijerya maçı hangi kanalda?

Üçüncülük mücadelesi Exxen üzerinden canlı olarak izlenebilecek.

Afrika Uluslar Kupası’nda final ve üçüncülük maçlarıyla heyecan zirveye çıkıyor. Senegal ile Fas arasında oynanacak final maçı şampiyonu belirlerken, Mısır – Nijerya karşılaşması turnuvayı üçüncülükle tamamlayacak takımı netleştirecek. Futbolseverler, her iki karşılaşmayı da Exxen üzerinden canlı ve şifreli olarak takip edebilecek.