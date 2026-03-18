Afrika Uluslar Kupası final sonucu değiştirildi

Afrika Uluslar Kupası final maçında rakibi Fas'a uzatma sürelerinin sonuna doğru verilen penaltı kararına itiraz eden baş antrenör Pape Thiaw'ın takımını sahadan birkaç dakikalığına çekmesi hakkında yapılan Afrika Futbol Konfederasyonu (CAF) Temyiz Kurulu incelemesi sonucunda, Senegal'in idari olarak 3-0 mağlup sayılmasına karar verdi.

Afrika Futbol Konfederasyonu (CAF) Temyiz Kurulu, ayrıntılı açıklamada, Fédération Royale Marocaine de Football (Fas Futbolu Federasyonu) tarafından yapılan itirazın "şeklen kabul edilebilir olduğu ve itirazın kabul edildiği"ni belirtti. Bu karar, Senegal'i ikinci defa kıta şampiyonu olmaktan mahrum bırakırken, Fas ise ödüllendirildi. CAF Temyiz Kurulu, "Senegal takımının davranışının Afrika Uluslar Kupası Yönetmeliği'nin 82. ve 84. maddelerinin kapsamına girdiğini" tespit etti. Sahayı terk eden Senegal'in yönetmeliklere aykırı davrandığına karar verildi ve bu da idari olarak 3-0 mağlubiyet kararını ortaya çıkardı.

NE OLMUŞTU?

Uzatmanın sonuna yaklaşırken Faslı Brahim Diaz'ın ceza sahası içinde yere düşmesinin ardından hakem ilk başta oyuna devam etmesini işaret etmiş, ancak sonra yapılan VAR incelemesiyle ev sahibi Fas takımına penaltı verilmişti. Senegal yedek kulübesi bu karara sert biçimde itiraz etmiş ve baş antrenör Pape Thiaw, oyuncularına birkaç dakikalığına protesto amaçlı soyunma odasına dönmelerini söylemişti.