Afrika Uluslar Kupası'na gidecek: Osimhen, hangi maçları kaçıracak?

Galatasaray’ın yıldız golcüsü Victor Osimhen, Nijerya Milli Takımı’nın Afrika Uluslar Kupası kadrosuna davet edildi. Turnuvanın 21 Aralık-18 Ocak tarihleri arasında düzenlenecek olması nedeniyle 26 yaşındaki oyuncunun, Süper Lig ve Süper Kupa’da bazı karşılaşmaları kaçıracağı kesinleşti. Son iki milli aradan sakat dönmesi sebebiyle Osimhen’in durumu, sarı-kırmızılılar için dikkatle takip ediliyor.

Galatasaray, Süper Lig’in 14. haftasında deplasmanda Fenerbahçe ile 1-1 berabere kalarak liderliğini sürdürdü. Sakatlığı bulunan Osimhen bu maça ilk 11’de başladı.

PROGRAM NETLEŞTİ?

Afrika Uluslar Kupası yaklaşırken Nijerya’nın kadrosuna dahil edilen Osimhen’in, Galatasaray formasıyla sahada olacağı ve kaçıracağı maçlar belli oldu. FIFA, turnuvada yer alacak futbolcuların en geç 15 Aralık’a kadar kulüplerinde kalabileceğini duyurdu.

Yıldız santrfor, 9 Aralık’taki Monaco ve 13 Aralık’taki Antalyaspor maçlarında sahada olacak. Nijerya Milli Takımı’nın 12 Aralık’ta kampa gireceği açıklansa da, Osimhen’in Antalyaspor karşılaşması sonrası kampa bir gün gecikmeli katılması bekleniyor.

KAÇIRACAĞI MAÇLAR

Takvime göre Osimhen, Süper Lig’in ilk yarısının son haftasındaki Kasımpaşa maçında, 5 Ocak’ta oynanacak Trabzonspor karşılaşmasıyla başlayacak Süper Kupa sürecinde, takımını yalnız bırakacak.

Afrika Uluslar Kupası’nda üçüncülük maçı 17 Ocak’ta, final ise 18 Ocak’ta yapılacak. Süper Lig’in ikinci yarısı 15 Ocak’ta başlayacağı için, Nijerya’nın turnuvadaki başarısına göre Osimhen’in dönüş tarihi netleşecek. Bu sezon tüm kulvarlarda 13 maçta 9 gol atan Osimhen, Galatasaray’ın en önemli hücum oyuncuları arasında yer alıyor.