Afrika Uluslar Kupası'nda çeyrek final heyecanı başlıyor
Afrika Uluslar Kupası'nda (AFCON 2025) çeyrek final heyecanı yarın başlayacak.
Afrika Futbol Konfederasyonu tarafından Fas'ın ev sahipliğinde düzenlenen turnuvanın çeyrek final müsabakalı, yarın ve 10 Ocak Cumartesi günü oynanacak.
Rakiplerini eleyen takımlar, adlarını yarı finale yazdıracak.
Kupada çeyrek final maçlarının programı (TSİ) şöyle:
Yarın:
- 19.00 Mali-Senegal
- 22.00 Kamerun-Fas
Cumartesi:
- 19.00 Cezayir-Nijerya
- 22.00 Mısır-Fildişi Sahili