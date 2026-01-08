Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Afrika Uluslar Kupası'nda çeyrek final heyecanı başlıyor

Spor
  • 08.01.2026 10:11
  • Giriş: 08.01.2026 10:11
  • Güncelleme: 08.01.2026 10:13
Kaynak: Haber Merkezi
Afrika Uluslar Kupası'nda çeyrek final heyecanı başlıyor
Fotoraf: Depophotos

Afrika Uluslar Kupası'nda (AFCON 2025) çeyrek final heyecanı yarın başlayacak.

Afrika Futbol Konfederasyonu tarafından Fas'ın ev sahipliğinde düzenlenen turnuvanın çeyrek final müsabakalı, yarın ve 10 Ocak Cumartesi günü oynanacak.

Rakiplerini eleyen takımlar, adlarını yarı finale yazdıracak.

Kupada çeyrek final maçlarının programı (TSİ) şöyle:

Yarın:

  • 19.00 Mali-Senegal
  • 22.00 Kamerun-Fas

Cumartesi:

  • 19.00 Cezayir-Nijerya
  • 22.00 Mısır-Fildişi Sahili
BirGün'e Abone Ol