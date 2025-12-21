Afrika Uluslar Kupası'nda ilk maç heyecanı bugün yaşanacak

Afrika Uluslar Kupası’nın 2025 edisyonu, ev sahibi Fas ile Komorlar arasında oynanacak açılış maçıyla start alıyor. Turnuvada 24 milli takım, 18 Ocak 2026’ya kadar sürecek organizasyonda şampiyonluk mücadelesi verecek.

Afrika futbolunun en önemli organizasyonlarından biri olan Afrika Uluslar Kupası (AFCON), ev sahibi Fas ile Komorlar arasında oynanacak açılış karşılaşmasıyla bugün başlıyor. Rabat’taki Prince Moulay Abdellah Stadyumu’nda oynanacak mücadele saat 22.00’de başlayacak.

21 Aralık 2025-18 Ocak 2026 tarihleri arasında düzenlenecek turnuvada Afrika kıtasının 24 milli takımı, toplam 54 maçta şampiyonluk için sahaya çıkacak. Organizasyonda grup aşamasının ardından son 16 turu, çeyrek final, yarı final ve final etapları oynanacak.

Grup karşılaşmaları 21-29 Aralık tarihleri arasında yapılırken, son 16 turu 2-5 Ocak, çeyrek finaller 8-9 Ocak, yarı finaller ise 12-13 Ocak’ta oynanacak. Final karşılaşması 18 Ocak’ta Rabat’ta gerçekleştirilecek.

Turnuva, Fas’ın Agadir, Kazablanka, Fes, Marakeş, Rabat ve Tanca kentlerinde yer alan dokuz statta oynanacak. Organizasyon için stadyumların büyük bölümünde yenileme ve modernizasyon çalışmaları yapıldı.

EN BAŞARILI ÜLKE: MISIR

Afrika Uluslar Kupası tarihinde en fazla şampiyonluk yaşayan ülke Mısır, toplam 7 kez kupayı müzesine götürdü. Mısır’ı 5 şampiyonlukla Kamerun, 4 kezle Gana takip ediyor. Fildişi Sahili ve Nijerya ise üçer kez mutlu sona ulaştı.

Ev sahibi Fas, 2022 Dünya Kupası’nda yarı finale çıkan kadrosunun önemli bölümünü korurken, son şampiyon Fildişi Sahili unvanını savunmayı hedefliyor.

Mısır, Nijerya ve Kamerun turnuvanın deneyimli ekipleri arasında yer alırken, Senegal ve Cezayir dengeli kadrolarıyla dikkat çekiyor. Mali, Güney Afrika ve Tunus ise sürpriz yapabilecek ekipler arasında gösteriliyor.

SÜPER LİG’DEN 21 OYUNCU

Turnuvada Süper Lig’de forma giyen 21 Afrikalı futbolcu, 11 farklı kulüpten milli takımlarına davet edildi. Bu durum, ligdeki bazı kulüplerin kadro planlamasını doğrudan etkileyecek. Süreçten en fazla etkilenmesi beklenen ekiplerin başında Galatasaray geliyor.

Sarı-kırmızılı ekipte Victor Osimhen, Mario Lemina ve Ismail Jakobs turnuvada forma giyecek. 75 milyon avroluk piyasa değeriyle Osimhen, turnuvanın en değerli oyuncularından biri konumunda.

Fenerbahçe’de ise Youssef En-Nesyri ve Dorgeles Nene, Afrika Uluslar Kupası’nda ülkeleri adına mücadele edecek.