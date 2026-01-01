Afrika Uluslar Kupası'nda Son 16 Maçları Hangi Gün Başlıyor? Tüm Maçların Tarih, Saat ve Kanal Bilgisi

Afrika Uluslar Kupası’nda son 16 turu büyük heyecana sahne olacak karşılaşmalarla başlıyor. Turnuvada artık kritik aşamaya gelinirken, futbolseverler “Afrika Uluslar Kupası son 16 turu ne zaman başlıyor?”, “Maçlar saat kaçta oynanacak?” ve “Karşılaşmalar hangi kanalda yayınlanacak?” sorularının yanıtını araştırıyor. İşte son 16 turu maç programı, tarihler, saatler ve canlı yayın bilgileri…

AFRİKA ULUSLAR KUPASI SON 16 TURU NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Turnuvada son 16 turu 3 Ocak’ta başlıyor ve 6 Ocak’a kadar devam ediyor. Her gün iki kritik mücadele oynanacak ve çeyrek finale yükselecek takımlar belli olacak. Taraftarlar birbirinden zorlu bu mücadeleleri heyecanla bekliyor.

AFRİKA ULUSLAR KUPASI SON 16 MAÇ PROGRAMI

Maç Tarih Saat Kanal Senegal – Sudan 3 Ocak Cumartesi 19:00 Exxen (canlı ve şifreli) Mali – Tunus 3 Ocak Cumartesi 22:00 Exxen (canlı ve şifreli) Fas – Tanzanya 4 Ocak Pazar 19:00 Exxen (canlı ve şifreli) Güney Afrika – Kamerun 4 Ocak Pazar 22:00 Exxen (canlı ve şifreli) Mısır – Benin 5 Ocak Pazartesi 19:00 Exxen (canlı ve şifreli) Nijerya – Mozambik 5 Ocak Pazartesi 22:00 Exxen (canlı ve şifreli) Cezayir – Demokratik Kongo 6 Ocak Salı 19:00 Exxen (canlı ve şifreli) Fildişi Sahili – Burkina Faso 6 Ocak Salı 22:00 Exxen (canlı ve şifreli)

MAÇLAR HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Afrika Uluslar Kupası son 16 turundaki tüm karşılaşmalar Exxen platformunda canlı ve şifreli olarak yayınlanacak. Futbolseverler, mücadeleleri platform üzerinden takip edebilecek.

ÖNE ÇIKAN KARŞILAŞMALAR

Turnuvanın güçlü favorilerinden Senegal, Sudan karşısında sahaya çıkıyor.

Mali – Tunus ve Fas – Tanzanya mücadeleleri büyük ilgi görüyor.

Nijerya, Mısır, Cezayir ve Fildişi Sahili gibi devler sahne alıyor.

Afrika Uluslar Kupası son 16 turu ne zaman başlıyor?

Son 16 turu 3 Ocak tarihinde başlıyor.

Son 16 maçları hangi günler oynanacak?

Maçlar 3, 4, 5 ve 6 Ocak tarihlerinde oynanacak.

Maçlar saat kaçta?

Karşılaşmalar 19:00 ve 22:00 saatlerinde başlayacak.

Afrika Uluslar Kupası maçları hangi kanalda?

Tüm son 16 karşılaşmaları Exxen platformunda canlı ve şifreli yayınlanacak.

Afrika Uluslar Kupası son 16 turu, güçlü ülkelerin karşı karşıya geleceği kritik mücadelelerle başlıyor. Tarih, saat ve yayın bilgileri netleşirken, futbolseverleri heyecan dolu günler bekliyor. Tüm karşılaşmaları Exxen platformu üzerinden canlı olarak takip edebilirsiniz.