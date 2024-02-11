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Afrika Uluslar Kupası'nda üçüncü Güney Afrika oldu

Ajans Haberleri
  • 11.02.2024 11:02
  • Giriş: 11.02.2024 11:02
  • Güncelleme: 11.02.2024 11:02
Kaynak: AA
Afrika Uluslar Kupası'nda üçüncü Güney Afrika oldu

Afrika Uluslar Kupası'nda Demokratik Kongo Cumhuriyeti'ne penaltılarda 6-5 üstünlük kuran Güney Afrika, turnuvayı üçüncü tamamladı.

Afrika Futbol Konfederasyonu (CAF) tarafından bu yıl 34'üncüsü Fildişi Sahili'nde düzenlenen turnuvanın üçüncülük maçında Güney Afrika ile Demokratik Kongo Cumhuriyeti karşılaştı.

Normal süresi 0-0 biten ve doğrudan penaltı atışlarına giden karşılaşmada rakibine 6-5 üstünlük kuran Güney Afrika, organizasyonu üçüncü bitirdi.

Afrika Uluslar Kupası'nın finalinde, Nijerya ile ev sahibi Fildişi Sahili bugün TSİ 23.00'te karşı karşıya gelecek.

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