Afrika Uluslar Kupası’nda Bugün Hangi Maçlar Var? Maçlar Saat Kaçta ve Hangi Kanalda?

Afrika Uluslar Kupası heyecanı hız kesmeden devam ediyor. Futbolseverlerin büyük merakla takip ettiği turnuvada bugün sahneye çıkacak takımlar ve karşılaşmalar dikkat çekiyor. Günün maç programı, maç saatleri ve yayın bilgileri netleşti. “Bugün Afrika Uluslar Kupası’nda hangi maçlar var?”, “Maçlar saat kaçta başlıyor?” ve “Afrika Uluslar Kupası maçları hangi kanalda?” gibi soruların yanıtlarını bu detaylı haberde bulabilirsiniz.

AFRİKA ULUSLAR KUPASI’NDA BUGÜNÜN MAÇ PROGRAMI

Bugün Afrika Uluslar Kupası’nda futbol şöleni dolu dolu yaşanacak. Günün programında hem erken saat maçları hem de akşam seansında dikkat çeken karşılaşmalar sahne alacak.

Saat Karşılaşma Yayın 19:00 Tanzanya – Tunus Exxen (canlı ve şifreli) 19:00 Uganda – Nijerya Exxen (canlı ve şifreli) 22:00 Benin – Senegal Exxen (canlı ve şifreli) 22:00 Botsvana – Demokratik Kongo C. Exxen (canlı ve şifreli)

TANZANYA – TUNUS MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Afrika Uluslar Kupası’nın önemli mücadelelerinden biri olan Tanzanya – Tunus maçı bugün saat 19:00’da oynanacak. Karşılaşma Exxen platformunda canlı ve şifreli olarak yayınlanacak.

UGANDA – NİJERYA MAÇI BUGÜN!

Günün bir diğer dikkat çeken maçı ise Uganda – Nijerya karşılaşması olacak. Saat 19:00’da başlayacak mücadele yine Exxen üzerinden canlı olarak futbolseverlerle buluşacak.

BENİN – SENEGAL MAÇI SAAT KAÇTA?

Akşam seansında futbolseverleri heyecan dolu bir mücadele bekliyor. Benin – Senegal maçı saat 22:00’de başlayacak ve karşılaşma Exxen ekranlarından izlenebilecek.

BOTSVANA – DEMOKRATİK KONGO C. KARŞILAŞMASI

Günün son karşılaşmalarından biri de Botsvana – Demokratik Kongo Cumhuriyeti maçı olacak. Saat 22:00’de oynanacak mücadele Exxen platformunda canlı yayınlanacak.

Afrika Uluslar Kupası’nda bugün birbirinden önemli karşılaşmalar sahne alıyor. Akşam boyunca hem erken saat maçları hem de geç saat mücadeleleri futbolseverlere heyecan dolu anlar yaşatacak. Tüm maçlar Exxen’de canlı ve şifreli olarak ekranlara gelirken, turnuvanın heyecanı her geçen gün daha da artıyor.