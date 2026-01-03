Afrika Uluslar Kupası’nda Bugün Maç Var mı? | Son 16 Turu Maç Programı
Afrika Uluslar Kupası’nda bugün hangi maçlar oynanacak ve hangi devler sahne alacak? Futbolseverleri nasıl bir Son 16 Turu heyecanı bekliyor? Maçlar hangi kanalda? Tüm yanıtlar ve günün maç programı haberimizde.
Afrika Uluslar Kupası Elemeleri ve turnuva heyecanı hız kesmeden devam ediyor. Futbolseverlerin en çok merak ettiği soru ise “Afrika Uluslar Kupası’nda bugün maç var mı?”. Son 16 Turu bugün itibarıyla başlıyor ve birbirinden güçlü takımlar sahneye çıkıyor. Aşağıda Afrika Uluslar Kupası maç programını günlere göre ayrılmış şekilde bulabilirsiniz.
AFRİKA ULUSLAR KUPASI MAÇ PROGRAMI – BUGÜN
|Saat
|Karşılaşma
|19:00
|Senegal – Sudan
|22:00
|Mali – Tunus
Bugün Afrika Uluslar Kupası heyecanı Senegal ve Mali maçlarıyla başlıyor.
AFRİKA ULUSLAR KUPASI PROGRAMI – YARIN
|Saat
|Karşılaşma
|19:00
|Fas – Tanzanya
|22:00
|Güney Afrika – Kamerun
AFRİKA ULUSLAR KUPASI MAÇLARI – PAZARTESİ
|Saat
|Karşılaşma
|19:00
|Mısır – Benin
|22:00
|Nijerya – Mozambik
AFRİKA ULUSLAR KUPASI PROGRAMI – SALI
|Saat
|Karşılaşma
|19:00
|Cezayir – Demokratik Kongo Cumhuriyeti
|22:00
|Fildişi Sahili – Burkina Faso
Afrika Uluslar Kupası’nda bugün maç var mı?
Evet, bugün Afrika Uluslar Kupası Son 16 Turu başlıyor. Senegal – Sudan ve Mali – Tunus maçları oynanacak.
Afrika Uluslar Kupası maçları saat kaçta ve hangi kanalda?
Karşılaşmalar genel olarak 19:00 ve 22:00 saatlerinde oynanıyor. Afrika Uluslar Kupası maçları Exxen platformu üzerinden canlı ve şifreli olarak izlenebilir.
Afrika Uluslar Kupası Son 16 Turu ne zaman başlıyor?
Son 16 Turu bugün itibarıyla resmen başladı ve heyecan günlere yayılarak devam edecek.
Hangi büyük takımlar sahaya çıkıyor?
Senegal, Mali, Fas, Güney Afrika, Mısır, Nijerya, Cezayir ve Fildişi Sahili gibi güçlü takımlar mücadele ediyor.