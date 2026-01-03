Afrika Uluslar Kupası’nda Bugün Maç Var mı? | Son 16 Turu Maç Programı

Afrika Uluslar Kupası Elemeleri ve turnuva heyecanı hız kesmeden devam ediyor. Futbolseverlerin en çok merak ettiği soru ise “Afrika Uluslar Kupası’nda bugün maç var mı?”. Son 16 Turu bugün itibarıyla başlıyor ve birbirinden güçlü takımlar sahneye çıkıyor. Aşağıda Afrika Uluslar Kupası maç programını günlere göre ayrılmış şekilde bulabilirsiniz.

AFRİKA ULUSLAR KUPASI MAÇ PROGRAMI – BUGÜN

Saat Karşılaşma 19:00 Senegal – Sudan 22:00 Mali – Tunus

Bugün Afrika Uluslar Kupası heyecanı Senegal ve Mali maçlarıyla başlıyor.

AFRİKA ULUSLAR KUPASI PROGRAMI – YARIN

Saat Karşılaşma 19:00 Fas – Tanzanya 22:00 Güney Afrika – Kamerun

AFRİKA ULUSLAR KUPASI MAÇLARI – PAZARTESİ

Saat Karşılaşma 19:00 Mısır – Benin 22:00 Nijerya – Mozambik

AFRİKA ULUSLAR KUPASI PROGRAMI – SALI

Saat Karşılaşma 19:00 Cezayir – Demokratik Kongo Cumhuriyeti 22:00 Fildişi Sahili – Burkina Faso