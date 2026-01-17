Afrika Uluslar Kupası’nda dev final

Afrika Futbol Konfederasyonu’nun (CAF) bu yıl 35’incisini düzenlediği Afrika Uluslar Kupası’nda final heyecanı yaşanıyor.

Turnuvada finale kadar namağlup gelen ev sahibi Fas ile 2021 şampiyonu Senegal, başkent Rabat’taki 69 bin 500 kapasiteli Prens Moulay Abdellah Stadı’nda karşı karşıya gelecek. Dev mücadele yarın TSİ 22.00’de başlayacak.

Finali kazanan takım, kupanın yanı sıra 10 milyon dolarlık büyük ödülün de sahibi olacak.

FAS, 50 YIL SONRA YENİDEN ZİRVE HAYALİNDE

A Grubu’nda Komorlar’ı 2-0, Zambiya’yı 3-0 mağlup eden ve Mali ile berabere kalan Fas, grubunu lider tamamladı. Son 16 turunda Tanzanya’yı 1-0, çeyrek finalde Kamerun’u 2-0 geçen ev sahibi ekip, yarı finalde Nijerya engelini penaltılarla aştı.

Normal süresi ve uzatma dakikaları golsüz sona eren mücadelede penaltılarda rakibini 4-2 mağlup eden Fas’ta, Fenerbahçe forması giyen Youssef En-Nesyri’nin attığı son penaltı final biletini getirdi. Fas, bu sonuçla 2004’ten sonra ilk kez finale yükselirken, turnuvayı tarihinde yalnızca 1976’da kazanabildi.

SENEGAL DÖRDÜNCÜ FİNALİNDE

D Grubu’nda Botsvana ve Benin’i 3-0’lık skorlarla geçen, Demokratik Kongo Cumhuriyeti ile berabere kalan Senegal, eleme turlarında istikrarlı performansını sürdürdü. Son 16 turunda Sudan’ı 3-1 mağlup eden Senegal, çeyrek finalde Mali’yi, yarı finalde ise Mısır’ı 1-0’lık skorlarla saf dışı bıraktı.

Son dört Afrika Uluslar Kupası’nın üçünde finale çıkma başarısı gösteren Senegal, tarihinde dördüncü kez final oynayacak.

Afrika Uluslar Kupası tarihinde en fazla şampiyonluk yaşayan ülke, 7 kez kupayı kazanan Mısır oldu. Kamerun 5, Gana 4, Nijerya ve Fildişi Sahili ise 3’er kez mutlu sona ulaştı.

Turnuvada Trendyol Süper Lig kulüplerinden 21 futbolcu forma giyerken, finalde Türk kulüplerini 3 isim temsil edecek.

Fas adına Youssef En-Nesyri (Fenerbahçe), Senegal adına ise Ismail Jakobs (Galatasaray) ve Cherif Ndiaye (Samsunspor) sahaya çıkacak.

Turnuvanın gol krallığında, Real Madrid forması giyen Brahim Diaz beş golle ilk sırada yer alıyor. Galatasaraylı Victor Osimhen ile Liverpool’un yıldızı Mohamed Salah ise dört golle onu takip ediyor.