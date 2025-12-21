Afrika Uluslar Kupası’nda takvim değişiyor

Afrika Futbol Konfederasyonu (CAF) Başkanı Patrice Motsepe, yaptığı açıklamada 2027 Afrika Uluslar Kupası’nın mevcut planlama doğrultusunda oynanacağını, 2029 yerine 2028’de bir turnuva daha düzenleneceğini duyurdu.

Motsepe, bu organizasyonun ardından Afrika Uluslar Kupası’nın 4 yılda bir oynanacağı yeni takvime geçileceğini belirtti.

Motsepe ayrıca, Afrika Uluslar Kupası’nı kazanan takıma verilen para ödülünün 7 milyon dolardan 10 milyon dolara çıkarıldığını açıkladı.

CAF Başkanı, 2029 yılından itibaren “Afrika Milletler Ligi” adıyla her yıl düzenlenecek yeni bir turnuvanın da hayata geçirileceğini ifade etti.

Motsepe, Afrika Uluslar Kupası’nın uzun yıllardır konfederasyonun en önemli gelir kalemi olduğunu vurgulayarak, yeni organizasyonla birlikte CAF’ın her yıl düzenli mali kaynak elde etmeyi hedeflediğini kaydetti.