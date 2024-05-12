Afrika üzerinden gelen toz bulutları Yüksekova’da etkili oldu

Meteoroloji’nin uyarılarının ardından Libya, Mısır, Afrika üzerinden gelen toz bulutları Hakkari’nin Yüksekova ilçesini de etkisi altına aldı. 4116 rakımlı Cilo Dağları toz bulutunun içinde kayboldu.

Yüksekova ilçesinde rüzgarla birlikte Libya, Mısır, Afrika üzerinden gelen toz bulutları etkili oldu. Toz taşınımı hayatı olumsuz etkilerken, 4116 rakımlı Cilo Dağları adeta kayboldu.

Dağın yakınlarından geçen vatandaşlar ise o anları cep telefonlarıyla kaydetti. Toz taşınımının Türkiye’nin birçok yerinde etkili olduğunu belirten vatandaşlar, “Meteoroloji toz taşınımı uyarısı yapmıştı. Libya, Mısır ve Afrika üzerinde gelen toz bulutu bugün an itibarıyla Yüksekova’da etkisini gösterdi. Şimdi Cilo sıralı dağları toz bulutu içinde. Biz de o anları kayıt altına aldık” dediler.