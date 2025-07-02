Afrika’da gençlik ayakta

Atahan UĞUR

Afrika ülkeleri Kenya ve Togo’da geçen hafta gelecekleri için meydana inen gençler güvenlik güçlerinin ölümcül müdahalesiyle karşılaştı. Fransız solundan eylemlere destek geldi.

Kenya ve Togo’da geçen hafta yoğunlaşan protestolar, farklı taleplerle başlamış olsa da gençliğin adaletsizliğe ve baskıcı yönetimlere karşı ortak tepkisini yansıttı. İktidarların sert müdahalesi onlarca cana mal olurken yüzlerce kişi gözaltına alındı.

TEKRAR MEYDANDALAR

Kenya’da Cumhurbaşkanı William Ruto’nun yeni vergi artışlarını içeren yasa tasarısına karşı onlarca kişinin öldüğü protestoların birinci yıldönümünde halk tekrar sokağa indi. Gençlerin öncülüğünde birçok şehirde yapılan eylemlere güvenlik güçlerinin sert müdahalesi sonucu 16 kişi hayatını kaybetti. 400’den fazla kişi yaralanırken yüzlerce eylemci de gözaltına alındı.

Togo’daki protestoların fitilini ateşleyen olay ise, 1967’den beri iktidarda olan babası Gnassingbé Eyadéma’nın öldüğü 2005 yılından beri ülkeyi yöneten mevcut Devlet Başkanı Faure Gnassingbé’nin kendisine ömür boyu sınırsız yetki sağlaması oldu. Gençlerin öncülüğünde politik hanedanlığa karşı isyan bayrağını açan halka başkent Lomé ve diğer şehirlerde güvenlik güçleri sert şekilde müdahale etti. 26-28 Haziran’da Faure iktidarına karşı düzenlenen gösterilerde ikisi reşit olmayan çocuk en az 7 kişi öldü, onlarca kişi de keyfi şekilde gözaltına alındı.

MÉLENCHON’DAN TEPKİ

Fransa’da sol muhalefet Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) lideri Jean-Luc Mélenchon, Togo halkına desteğini dile getirerek, "Demokrasi, özgürlük ve diktatörlüğün sonunu isteyen Togo halkıyla dayanışma içindeyiz” ifadelerini kullandı.