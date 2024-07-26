Afrika’daki kriz: Türk gemilerini istemiyoruz

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Afrika'da Türkiye'nin yakın müttefiki Somali ile Etiyopya arasında yaşanan kriz sürerken TSK'nin Somali'de görevlendirilmesi için sunulan tezkereye bölgeden itiraz geldi.

Sözcü'nün haberine göre Somali'den tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Somaliland, bölgede Türk donanmasının konuşlanmasına karşı bir açıklama yayınladı. Etiyopya'nın Kızıldeniz'e erişimini sağlamak için bağımsızlığını ilan eden Somaliland ile imzaladığı mutabakat zaptı, son yıllarda tırmanışa geçen bölgesel tansiyonu yükseltmişti.

Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud, Etiyopya'nın Somaliland'la yaptığı anlaşmanın hiçbir hükmü olmadığını belirtmişti.

Türkiye, arabuluculuk için devreye girerken Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Etiyopya ve Somali'nin dışişleri bakanlarını ağırlamıştı. Fidan, ilerleme kat ettiklerini ve görüşmelerin 2 Eylül'de devam edeceğini söylemişti.

Gerilim sürerken Somaliland'dan Türkiye karşıtı bir açıklama geldi. Açıklamada, "Türk donanmasının karasularımızda konuşlanma ihtimalini kesin olarak reddediyoruz" denildi.

Türkiye, Somali ile şubat ayında savunma anlaşması imzalamış ve deniz gücü desteği sözü vermişti. Nisanda savunma ve ekonomi alanlarında imzalanan anlaşmalar kapsamında Türkiye'ye ait bir askeri gemi, Mogadişu'ya gitmişti.