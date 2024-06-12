AFSAD'dan Anıtkabir'e ziyaret

Ankara Fotoğraf Sanatçıları Derneği Başkanı Burcu Vardar, Yönetim Kurulu üyeleri, dernek üyesi fotoğrafçılar ve Ankaralı fotoğraf dostları Anıtkabir’i ziyaret etti.

Ankara Fotoğraf Sanatçıları Derneği (AFSAD) Yönetim Kurulu üyeleri, dernek üyesi fotoğrafçılar ve Ankaralı fotoğraf dostları Anıtkabir’i ziyaret etti.

Bir süre önce gerçekleştirilen Olağanüstü Genel Kurul'da AFSAD Başkanlığına seçilen Burcu Vardar ile yönetim kurulu üyeleri, dernek üyeleri ve Ankaralı fotoğraf dostlarından oluşan heyet Anıtkabir’i ziyaret ederek Mustafa Kemal Atatürk’ün mozolesine çelenk bırakarak saygı duruşunda bulundular.

AFSAD Başkanı Burcu Vardar yönetim kurulu üyeleri ile AFSAD üyeleri daha sonra Misak-ı Milli Kulesi'ne geçti. Burada Anıtkabir Özel Defteri'ni imzalayan AFSAD Başkanı Burcu Vardar, Atatürk’ün gösterdiği hedef doğrultusunda yürüyeceklerine vurgu yaparak, Anıtkabir Özel Defteri’ne şunları yazdı;

"Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, Ankara Fotoğraf Sanatçıları Derneği olarak, manevi huzurunda belirtmek isteriz ki; yüksek bir insan topluluğu olan Türk Milleti'nin tarihî bir özelliği de, güzel sanatları sevmek ve onda yükselmektir" sözünün ışığında varlığımızı sürdürmekteyiz. Açtığın yolda, gösterdiğin hedefe durmadan yürüyeceğimize ant içeriz. Varlığımız Türk varlığına armağan olsun. Ne mutlu Türk'üm diyene."