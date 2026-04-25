Afşin-Elbistan Termik Santralı halk sağlığını tehdit ediyor

Kahramanmaraş’ın Çoğulhan köyünde 42 yıldır zehir saçan Afşin-Elbistan A Termik Santralı’na eklenmesi planlanan yeni iki ünitenin inşasına karşı yöre halkı eylem yaptı.

Santral yerleşkesinin önünde bir araya gelen yöre halkı, linyit kaynaklı termik santralın hem doğayı hem de yaşamı tehdit ettiğini ifade etti.

Eylemde konuşan Elbistan Hayatı ve Doğayı Koruma Platform'undan Mehmet Dalkanat "Afşin–Elbistan A Termik Santralı’na iki yeni ünite yapılması planlanmakta ve bu proje için ÇED olumlu kararı verilmiş durumdadır. Bu karar; bilimi, halk sağlığını ve bölge halkının yaşam hakkını yok saymaktadır. Açıkça ifade ediyoruz: Bu proje, yaşam hakkı ve sağlık hakkının ihlalidir. Bugün tüm Türkiye’yi temsil eden ve Afşin–Elbistan’dan yükselen bu ses bir itiraz değil, bir hak talebidir: Yaşam hakkı için buradayız" dedi.

Öte yandan eylemden önce de Elbistan Hayatı ve Doğayı Koruma Platform'u ve Greenpeace öncülüğünde Elbistan Belediye Başkanı Yardımcısı Gülabi Eren, yaşam savunucularının katılımıyla ilçedeki Sultan Baybars Halkevi'nde Elbistan Kömür Bölgeleri Buluşması gerçekleştirildi.