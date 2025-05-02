Afşin’de dolu tarım arazilerine zarar verdi

Kahramanmaraş’ın Afşin ilçesinde öğleden sonra başlayan sağanak yağış ve dolu tarım arazilerine zarar verdi.

Meteorolojini uyardığı yağışlı hava Kahramanmaraş’ın Afşin ilçesinde etkili oldu. Öğleden sonra başlayan dolu yaklaşık 10 dakika sürdü. Dolu nedeniyle tarım arazilerinde kısmen zarar oluştu. Aniden başlayan dolu ve sağanak yağış nedeniyle vatandaşlar da kapalı yerlere sığınmak zorunda kaldı.

Bölge genelinde aralıklarla yerel yağışların görülebileceği belirtildi.