Afyon-Antalya yolunda 'yaz' yoğunluğu

AFYONKARAHİSAR- Antalya kara yolunda yaz döneminde tatil yolculuğu yapanların artmasıyla trafik yoğunluğu oluştu.

Afyonkarahisar-Antalya kara yolunda tatil tatil yolculuğu yapanların artmasından dolayı trafikteki araç sayısı çoğaldı. İstanbul, Ankara gibi bir çok ilden Antalya ve Aydın'a gidecek tatilcilerin oluşturduğu trafik yoğunluğu sabah erken saatlerden geceye kadar devam etti. Polisler kavşaklarda önlem alarak trafik kontrolü yaparken sürücüleri kurallara uymaları ve emniyet şeridini kullanmamaları yönünde uyardı. Trafik yoğunluğunun gurbetçilerin gelmesiyle ilerleyen günlerde daha da artması bekleniyor. (DHA)

Görüntü Dökümü

-----------------------

-Yoldaki trafik yoğunluğundan görüntü

-Detay

HABER-KAMERA Ahmet DAĞLISANDIKLI,(Afyonkarahisar),(DHA)