Afyon Belediye Başkanı Burcu Köksal, 12 Mayıs'ta AKP'ye katılacak

CHP'den istifa ederek AKP'ye katılacağı söylenen Afyon Belediye Başkanı Burcu Köksal'ın 12 Mayıs'taki AKP'nin genişletilmiş il başkanları toplantısında AKP'ye katılacağı iddia edildi.

Gazeteci İsmail Saymaz'ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşıma göre Köksal, AKP'nin genişletilmiş il başkanları toplantısında AKP rozetini takacak.

Saymaz'ın paylaşımının tamamı şöyle:

AK Parti kaynaklarından aldığım bilgiye göre Afyon Belediye Başkanı Burcu Köksal, büyük bir olasılıkla 12 Mayıs’ta AK Parti’nin genişletilmiş il başkanları toplantısında rozet takacak. Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan’ın AK Parti’ye katılacağı iddiası ise doğrulanmıyor.

Öte yandan Barış Yarkadaş TV 100'de Köksal ile görüştüğünü belirterek, bu görüşmeye dair bilgiler paylaştı. Yarkadaş görüşmeye dair şunları söyledi:

“Burcu Köksal, ‘Evet ben ben bir karar verdim. Salı günü genişletilmiş il başkanları toplantısında AK Parti’ye katılıyorum. Bu kararın arkasında herhangi bir tehdit ya da baskı yoktur. Hakkımda herhangi bir soruşturma da bulunmamaktadır’ diyor.

‘Sayın Cumhurbaşkanı ile dün yarım saatten fazla bir süre görüştüm.

Sayın Cumhurbaşkanı bana bazı anket çalışmalarından bahsetti. Ve ankette kişisel uyumun çok yüksek olduğunu gösterdi.

Sayın Cumhurbaşkanı Burcu Köksal’a ‘Parti olarak biz senin arkandayız. Eleştiriler seni etkilemesin.

Sen hizmetlerine devam et. Biz sana parti olarak her türlü katkıyı sunacağız ve arkanda duracağız’ diyor."