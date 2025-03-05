Afyon'da 10 jeotermal kaynak sahası için ihale yapılacak

Afyonkarahisar'da 10 jeotermal kaynak arama ruhsat sahası için ihaleye çıkılacak.

Afyonkarahisar İl Özel İdaresi İl Encümeni Başkanlığının konuya ilişkin ilanı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Afyonkarahisar'ın Bayat, Bolvadin, Çay, Çobanlar, İhsaniye, İscehisar, Merkez ve Sandıklı ilçelerinde bulunan 10 alan, jeotermal kaynak arama ruhsatı verilmek üzere açık teklif usulüyle ayrı ayrı ihale edilecek.

Tahmini bedelleri 472 bin 400 lira ile 1 milyon 292 bin 500 lira arasında değişen sahaların ihaleleri, 19 Mart Çarşamba saat 11.00'de Afyonkarahisar İl Özel İdaresi Encümen Müdürlüğü İhale İl Encümeni Toplantı Salonu'nda yapılacak.