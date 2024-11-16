Afyon'da 3 aracın karıştığı zincirleme kazada 6 kişi yaralandı

Afyonkarahisar’da biri kamyonet üç aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

Kaza, merkeze bağlı Beyyazı beldesi yakınlarında sabah karşı meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, A.K.G, idaresindeki otomobil, Beyyazı beldesi yakınlarında önce A.G.Ç’nin kullandığı kamyonete ardından M.A.A. yönetimindeki otomobile çarptı.

Kazada, sürücülerden A.K.G. ve A.G.Ç. ile araçlardaki T.A, (50) D.Ç, (26) N.Ç. (6) ve O.K.Ç. (3) yaralandı. Yaralılar kaza sonrası bölgeye gelen sağlık ekipleri tarafından ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

Kazanın ardından jandarma tarafından inceleme başlatıldı.