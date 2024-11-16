Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Afyon'da 3 aracın karıştığı zincirleme kazada 6 kişi yaralandı

Afyonkarahisar'da sabah saatlerinde 2 otomobil ve bir kamyonetin karıştığı zincirleme kazada 6 kişi yaralandı.

Güncel
  • 16.11.2024 11:43
  • Giriş: 16.11.2024 11:43
  • Güncelleme: 16.11.2024 11:46
Kaynak: İHA
Afyon'da 3 aracın karıştığı zincirleme kazada 6 kişi yaralandı
Fotoğraf: İHA

Afyonkarahisar’da biri kamyonet üç aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

Kaza, merkeze bağlı Beyyazı beldesi yakınlarında sabah karşı meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, A.K.G, idaresindeki otomobil, Beyyazı beldesi yakınlarında önce A.G.Ç’nin kullandığı kamyonete ardından M.A.A. yönetimindeki otomobile çarptı.

Kazada, sürücülerden A.K.G. ve A.G.Ç. ile araçlardaki T.A, (50) D.Ç, (26) N.Ç. (6) ve O.K.Ç. (3) yaralandı. Yaralılar kaza sonrası bölgeye gelen sağlık ekipleri tarafından ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

Kazanın ardından jandarma tarafından inceleme başlatıldı.

BirGün'e Abone Ol