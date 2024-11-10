Afyon'da bir kişi, suikast silahlarıyla yakalandı
Afyonkarahisar'da suikast silahları ile yakalanan şahıs, tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Kaynak: iHA
Afyonkarahisar'da suikast silahları ile yakalanan şahıs, tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Elinden bilgilere göre, Şuhut ilçesinde H.Ş. isimli şahsın İstanbul'dan ruhsatsız silah getireceği bilgisini alan polis ekipleri harekete geçti.
Şahsı takibe alan ekiplerin düzenlediği operasyonda, suikast silahı olarak bilinen 2 adet 'Glock' marka silahla yakalanan H.Ş. gözaltına alındı. Zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.