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Afyon'da evli çift, silahla vurulmuş halde bulundu

Afyonkarahisar'da merkeze bağlı beldede R.E. (34) ile eşi D.E, yaşadığı evde tabancayla vurulmuş halde bulundu.

Güncel
  • 11.07.2024 11:35
  • Giriş: 11.07.2024 11:35
  • Güncelleme: 11.07.2024 11:40
Kaynak: AA
Afyon'da evli çift, silahla vurulmuş halde bulundu

Afyonkarahisar'da evlerinde tabancayla vurulan bir çiftin cansız bedeni bulundu.

Merkeze bağlı Işıklar beldesindeki bir evde silah sesi duyanlar, durumu jandarmaya bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ekipler eve girdiklerinde R.E. (34) ile eşi D.E'nin (33) yerde hareketsiz yattıklarını gördü.

Tabancayla vuruldukları belirlenen çiftin cansız bedenleri, otopsi yapılmak üzere Afyonkarahisar Devlet Hastanesi Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Ekipler, yaptıkları incelemede çiftin yanında tabanca buldu.

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