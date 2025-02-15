Afyon'da kadın cinayeti: Bir kadın, oğlu tarafından öldürüldü

Afyonkarahisar'da bir erkek, tartıştığı annesi H.Ç'yi bıçaklayarak öldürdü.

Olay, dün saat 18.30 sıralarında Medrese Mahallesi'nde meydana geldi. H.Ç. ile ismi öğrenilenemeyen oğlu arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışma sırasında oğlu yanındaki bıçakla annesi H.Ç'ye saldırdı.

H.Ç, aldığı bıçak darbeleriyle ağır yaralandı. Gürültü nedeniyle komşuları 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi.

İhbarla bölgeye sağlık ve polis ekibi sevk edildi. İscehisar Devlet Hastanesi'ne götürülen H.Ç. hayatını kaybetti.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.