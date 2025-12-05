Afyon'da öğrenci servisi ile kamyonet çarpıştı: 14 kişi yaralandı

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde öğrencileri taşıyan servis aracı ile kamyonetin çarpışması sonucu 14 kişi yaralandı.

Sürücüleri ve plakaları henüz öğrenilemeyen öğrenci servis aracı ile kamyonet Eski Belediye Kavşağı'nda çarpıştı.

Kazada, ilk belirlemelere göre 14 kişi yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.