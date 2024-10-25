Afyon'da okul servisi ile otomobilin çarpışması sonucu ölenlerin sayısı 5'e yükseldi

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde okul servis minibüsü ile otomobilin çarpıştığı kazada ölenlerin sayısı 5'e çıktı.

Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Emine Çimen (45) de buradaki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Hastanelerde işlemleri tamamlanan Çimen ile diğer 4 kişinin cenazesi, Hocalar ilçesine bağlı Çepni köyünü getirildi.

Köy meydanında öğle vakti düzenlenen cenaze töreni sonrası 5 kişinin cenazesi, köy mezarlığına defnedildi.

Bu kişilerin otomobille tarlaya pancar hasadına gittikleri öğrenildi.

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Basri Demir (42) idaresindeki okul servis minibüsü, dün, Alagöz köyü yakınlarında Mustafa Çimen'in (48) kullandığı otomobille çarpışmıştı. Kazada, otomobil sürücüsü ile araçtaki Rasime Tanrıkulu, Durmuş Tanrıkulu ve Yadigar Çimen, yaşamını yitirmiş, 2 kişi de yaralanmıştı.