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Afyon'da reklam tabelasına çarpan sürücü hayatını kaybetti

Afyonkarahisar'da reklam tabelasına çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

Güncel
  • 02.04.2025 11:27
  • Giriş: 02.04.2025 11:27
  • Güncelleme: 02.04.2025 11:29
Kaynak: AA
Afyon'da reklam tabelasına çarpan sürücü hayatını kaybetti
Fotoğraf: AA

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde reklam tabelasına çarpan otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi.

Emre Öztürk (24) yönetimindeki 03 FZ 862 plakalı otomobil, Afyonkarahisar-Antalya kara yolu Ballık kavşağında totem reklam tabelasına çarptı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada, Emre Öztürk hayatını kaybetti.

Savcılığın incelemesi sonrası Öztürk'ün cesedi, Sandıklı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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