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Afyon'da sahte alkol üreten şahıs yakalandı

Ajans Haberleri
  • 04.05.2024 12:09
  • Giriş: 04.05.2024 12:09
  • Güncelleme: 04.05.2024 12:09
Kaynak: İHA
Afyon'da sahte alkol üreten şahıs yakalandı

Afyonkarahisar’da sahte alkol üreterek sattığı iddia edilen bir şahıs jandarma operasyonu ile yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı ekipleri K.B., merkeze bağlı Salar beldesindeki iş yerinde sahte alkol üreterek sattığı bilgisini aldı.

Ardından harekete geçen ekipler şahsın adresine baskın düzenledi. Baskında yapılan aramada 2 litre etil alkol, 1 adet ruhsatsız tabanca ve mermi ele geçirildi. Olayın ardından şahsın gözaltına alındığı bildirildi. 

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