Afyon'da yol kenarında erkek cesedi bulundu

Afyonkarahisar'da yol kenarında kimliği henüz tespit edilemeyen erkek cesedi bulundu.

Afyonkarahisar- Ankara yolu üzerinden şehir merkezi yönünde seyreden araç sürücüleri, saat 15.30 sıralarında köprülü kavşak yakınlarında bir kişinin yerde hareketsiz yattığını fark etti.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı inceleme sonucunda 70 yaşlarında erkeğe ait cansız beden kesin ölüm nedeni ve kimlik tespiti için Afyonkarahisar Devlet Hastanesi morguna konuldu.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.