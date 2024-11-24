Afyon'da yolcu otobüsü, çekici ve otomobille çarpıştı: 30 yaralı

Afyon'un Emirdağ ilçesinde biri yolcu otobüsü üç aracın karıştığı trafik kazasında 30 kişi yaralandı.

Ankara yönüne giden Metro Turizm otobüsünün, ilçenin Topdere mevkiinde bir çekici ve otomobille çarpıştığı kazada yaralananlar olduğu ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.

Sağlık görevlileri yolcu otobüsünde yaralanan 30 kişiyi kentteki çeşitli hastanelere kaldırdı.