Afyon'da "yüksek maliyetli" düğünlere sınırlama kararı

Afyonkarahisar'da 3 belde belediyesi, "yüksek maliyetli" düğünlerle ilgili şikayetler üzerine masrafları azaltmak için yeni tavsiye kararları aldı.

Afyonkarahisar Valiliği öncülüğünde "2025 Aile Yılı" kapsamında düğünler konusunda il genelindeki yerel yöneticiler ile muhtarların katıldığı toplantı yapıldı.

Toplantı sonrası ve yurttaşların talepleri sonucunda Çayırbağ, Sülümenli ve Susuz belde belediye başkanlıklarının encümenleri, düğünlerin ailelere çok ağır masraflar oluşturduğu gerekçesiyle tavsiye kararları aldı.

DÜĞÜN SÜRESİ, 3 GÜNDEN 1 GÜNE İNDİRİLECEK

3 belediyenin aldığı kararda, "Düğünlerde geline takı olarak 4 bilezik, 2 yüzük ve 1 küpe takılacak. Damat ve geline gereksiz ayakkabı ve kıyafet alınmayacak. 'Dürü' adı altında hediye dağıtılmayacak. Hamam organizasyonları olmayacak. Düğün süresi, 3 günden 1 güne indirilecek. Misafirlere yemek bir gün ikram edilecek. Misafirlere alkollü içecekler verilmeyecek. Havaya silahla ateş edilmeyecek" maddeleri yer aldı.

Kararlar, belediyeler tarafından yurttaşlara duyuruldu.

"KARARLAR, MASRAFLARIN EN AZ OLMASINA YÖNELİKTİR"

Çayırbağ Belediye Başkanı Ender Kiraz, düğün yapacak ailelerin takı ve gereksiz adetlerin oluşturduğu masraflar konusunda çok zorlandıklarını vurguladı.

Kiraz, şöyle konuştu:

"Maddi anlamda bazı vatandaşlar birbirlerini düşünmüyor. Asker eğlencesi için bile kredi çekenler oluyordu. Takıların alımı noktasında zorluklar çıkıyordu. Bunu herkes biliyor. Biz de bunu en cüzi noktaya çekmeye çalıştık. Aldığımız bütün kararlar, masrafların en az olmasına yöneliktir. Aldığımız bu tavsiye kararlarının bütün belediyelere örnek olacağını düşünüyoruz."