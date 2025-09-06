Afyon Valiliği 'sokak hayvanlarını beslemeyi' yasakladı

Afyonkarahisar'da sokak hayvanları için oluşturulan beslenme noktalarının kaldırılmasına ve kamuya açık alanlarda hayvanların beslenmesi yasaklandı.

Evrensel'de yer alan habere göre, Afyonkarahisar Valiliği başkanlığında düzenlenen Hayvan Hakları Koruma Kurulu Toplantısında 9 madde karara bağlandı.

Buna göre sokaklarda, üniversite kampüs alanlarında, okul bahçelerinde, parklarda ve kamu kurum, kuruluşlarının bahçelerinde sahipsiz hayvanlar için oluşturulan beslenme noktalarının kaldırılmasına ve hayvanların beslenmesinin yasaklanmasına karar verildi.

Toplantıya Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal, Afyon Kocatepe Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Murat Peker, İl Emniyet Müdürü Ahmet Birtan Erol, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Murat Kaya, 17 ilçe Kaymakamı, Bolvadin Belediye Başkanı Derviş Aynacı, Dinar Belediye Başkanı Veysel Topçu, İscehisar Belediye Başkanı Seyhan Kılıçaslan, Sandıklı Belediye Başkanı Adnan Öztaş ve ilgili kurum müdürleri de katıldı.