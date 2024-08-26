Afyon’da ‘plastik sandalye’ krizi: CHP’li Belediye Başkanı oturmayı reddetti

Afyonkarahisar Kocatepe’de düzenlenen Zafer Bayramı töreninde ‘plastik sandalye’ krizi yaşandı.

Protokoldeki bazı sandalyelerin deri olduğu görülürken, CHP’li Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal, kendisi için ayrılan plastik sandalyeye oturmadı. Köksal, “Belediye Başkanı” olduğunu hatırlatarak duruma tepki gösterdi.

Köksal, “Böyle bir şey yok. Makamın ağırlığını taşımak zorundasınız. Afyonkarahisar Belediye Başkanı’na bu mudur?” ifadelerini kullandı.

Plastik sandalyenin yanında bulunan deri sandalyeye oturan Köksal, “Ben buraya oturuyorum. Beni ilgilendirmiyor. Ayarlayın lütfen” dedi.

Afyon’daki bu anları gazeteci İsmail Saymaz sosyal medyada paylaştı.