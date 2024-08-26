Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Afyon’da ‘plastik sandalye’ krizi: CHP’li Belediye Başkanı oturmayı reddetti

Zafer Bayramı için Afyon’da Valiliğin düzenlediği törende, CHP’li Belediye Başkanı Burcu Köksal, protokolde plastik sandalyeye oturmayı reddetti. Protokoldeki bazı sandalyelerin deri olduğu görüldü. “Belediye Başkanı” olduğunu hatırlatarak duruma tepki gösteren Köksal, deri sandalyeye oturdu.

Güncel
  • 26.08.2024 14:49
  • Giriş: 26.08.2024 14:49
  • Güncelleme: 26.08.2024 14:51
Kaynak: Haber Merkezi
Afyon’da ‘plastik sandalye’ krizi: CHP’li Belediye Başkanı oturmayı reddetti

Afyonkarahisar Kocatepe’de düzenlenen Zafer Bayramı töreninde ‘plastik sandalye’ krizi yaşandı.

Protokoldeki bazı sandalyelerin deri olduğu görülürken, CHP’li Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal, kendisi için ayrılan plastik sandalyeye oturmadı. Köksal, “Belediye Başkanı” olduğunu hatırlatarak duruma tepki gösterdi.

Köksal, “Böyle bir şey yok. Makamın ağırlığını taşımak zorundasınız. Afyonkarahisar Belediye Başkanı’na bu mudur?” ifadelerini kullandı.

Plastik sandalyenin yanında bulunan deri sandalyeye oturan Köksal, “Ben buraya oturuyorum. Beni ilgilendirmiyor. Ayarlayın lütfen” dedi.

Afyon’daki bu anları gazeteci İsmail Saymaz sosyal medyada paylaştı.

BirGün'e Abone Ol