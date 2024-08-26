Afyon’da ‘plastik sandalye’ krizi: CHP’li Belediye Başkanı oturmayı reddetti
Zafer Bayramı için Afyon’da Valiliğin düzenlediği törende, CHP’li Belediye Başkanı Burcu Köksal, protokolde plastik sandalyeye oturmayı reddetti. Protokoldeki bazı sandalyelerin deri olduğu görüldü. “Belediye Başkanı” olduğunu hatırlatarak duruma tepki gösteren Köksal, deri sandalyeye oturdu.
Afyonkarahisar Kocatepe’de düzenlenen Zafer Bayramı töreninde ‘plastik sandalye’ krizi yaşandı.
Protokoldeki bazı sandalyelerin deri olduğu görülürken, CHP’li Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal, kendisi için ayrılan plastik sandalyeye oturmadı. Köksal, “Belediye Başkanı” olduğunu hatırlatarak duruma tepki gösterdi.
Köksal, “Böyle bir şey yok. Makamın ağırlığını taşımak zorundasınız. Afyonkarahisar Belediye Başkanı’na bu mudur?” ifadelerini kullandı.
Plastik sandalyenin yanında bulunan deri sandalyeye oturan Köksal, “Ben buraya oturuyorum. Beni ilgilendirmiyor. Ayarlayın lütfen” dedi.
Afyon’daki bu anları gazeteci İsmail Saymaz sosyal medyada paylaştı.
Bugün Zafer Bayramı nedeniyle Afyon Kocatepe’de valiliğin düzenlediği törende CHP’li Belediye Başkanı Burcu Köksal, protokolde plastik sandalyeye oturtulmak istendi. Köksal, sert tepki gösterdi. pic.twitter.com/sHkpvHElAw— İsmail Saymaz (@ismailsaymaz) August 26, 2024