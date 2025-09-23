Afyonkarahisar- 9 leylek doğaya bırakıldı

AFYONKARAHİSAR'da tedavisi ve rehabilitasyonu tamamlanan 9 leylek doğaya salındı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) 5'inci Bölge Müdürlüğü personelleri tarafından Afyon Kocatepe Üniversitesi Yaban Hayatını Kurtarma Rehabilitasyon Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi'ne (AKÜREM) peyderpey getirilen leyleklerin tedavileri ve rehabilitasyonları tamamlandı. Tekrar DKMP personeline teslim edilen 9 leylek ekipler tarafından Afyonkarahisar merkez ve ilçelerindeki çeşitli göletlere bırakıldı. (DHA)

Haber- kamera: Ali Fuat GÜÇLÜER/AFYONKARAHİSAR, (DHA)-