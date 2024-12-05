Afyonkarahisar- Antalya kara yolunda sis etkili oldu

Antalya kara yolundaki sis sürücülere zor anlar yaşadı.

Sabah saatlerindeki sisli hava nedeniyle Afyonkarahisar- Antalya kara yolunda görüş mesafesi bazı bölgelerde 15 metreye kadar düştü. Damlalı Boğazı ve Başağaç Rampası'nda yoğun olan sis sürücülere zor anlar yaşattı.

İlçe merkezinde de sis nedeniyle sürücüler yolu görmekte zorlandı. Polis, kavşaklarda önlem alırken sürücülere takip mesafelerini korumalarını ve farlarını yakmaları uyarısında bulundu.