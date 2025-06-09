Afyonkarahisar - Antalya yolunda tatil dönüşü yoğunluğu

AFYONKARAHİSAR- Antalya kara yolunda 4 günlük bayram tatilinin son gününde araç yoğunluğu yaşandı. Polisler kavşaklarda denetimlerini sürdürürken trafik zaman zaman durma noktasına geldi.

Kurban Bayramı tatilinin son gününde Afyonkarahisar'ı Antalya, Isparta, Burdur ve Denizli'ye bağlayan Afyonkarahisar-Antalya kara yolunda yoğunluk oluştu. Yoğunluk, öğle saatlerinden sonra arttı. Kavşaklarda önlem alan trafik polisleri araç yoğunluğunu azaltmak için çalışma yürüttü. Polis, sürücülere emniyet şeridini kullanmamaları, emniyet kemeri takmaları ve trafik kurallarını ihlal etmemeleri yönünde uyarıda bulundu. Zaman zaman yolda trafik durma noktasına gelirken maddi hasarlı kazalar da yaşandı. Yolda İstanbul ve Ankara'dan Antalya'ya giden araçların yoğunluğu dikkati çekti. (DHA)

HABER-KAMERA: Ahmet DAĞLI/SANDIKLI (Afyonkarahisar), (DHA)