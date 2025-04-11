Afyonkarahisar belediye başkanı kim ve hangi partiden? (2025 Güncel)

Afyonkarahisar'ın belediye başkanının kim ve hangi partiden olduğu sorusu sıklıkla merak eilen bir soru. Afyonkarahisar 31 Mart 2024 yerel seçim sonucu ve mevcut başkanın kim olduğu detayları şöyle:

AFYONKARAHİSAR BELEDİYE BAŞKANI KİM VE HANGİ PARTİDEN?

Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal'dır. 18 Ocak 1980'de Afyon'da doğan Burcu Köksal, 4 dönem TBMM'de CHP Afyonkarahisar milletvekili olarak yer aldıktan sonra, 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde CHP'den Afyonkarahisar belediye başkanı olarak seçildi.

31 MART 2024 AFYONKARAHİSAR SEÇİM SONUCU

Afyonkarahisar'da 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde CHP'nin adayı Burcu Köksal, 68 bin 72 oyla tüm geçerli oyların yüzde 50.73'ünü alarak belediye başkanı seçildi. AKP'nin adayı Hüseyin Ceylan Uluçay yüzde 31.82, MHP'nin adayı Sezer Küçükyurt ise yüzde 10,87 oy aldı.