Afyonkarahisar Cumhuriyet Savcısı Muhittin Buyruk hayatını kaybetti

Afyonkarahisar Cumhuriyet Savcısı Muhittin Buyruk, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Buyruk’un ölümüne ilişlin sosyal medya platformu X’te başsağlığı mesajı yayınladı.

Tunç, şu ifadeleri kullandı:

“Afyonkarahisar Cumhuriyet Savcımız Muhittin Buyruk’un geçirdiği rahatsızlık sonucu vefatını teessürle öğrendim. Merhuma Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve yargı camiamıza başsağlığı ve sabır diliyorum. Mekânı cennet, makamı âli olsun.”

Afyonkarahisar Cumhuriyet Savcımız Muhittin Buyruk’un geçirdiği rahatsızlık sonucu vefatını teessürle öğrendim.



Merhuma Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve yargı camiamıza başsağlığı ve sabır diliyorum.



Mekânı cennet, makamı âli olsun.