Afyonkarahisar'da 13 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı
Kaynak: AA
Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde, 13 yıl 7 ay 22 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen saha çalışmaları sırasında, R.K'nin Çayırbağ beldesindeki hayvan pazarına gideceği bilgisine ulaşıldı.
Ekipler, 3 farklı suçtan aranan ve hakkında 13 yıl 7 ay 22 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlüyü, hayvan pazarında yakaladı.
Adliyedeki işlemlerinin ardından R.K, cezaevine teslim edildi.
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