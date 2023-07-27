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Afyonkarahisar'da 2 kişiyi silahla yaralayan zanlı tutuklandı

Ajans Haberleri
  • 27.07.2023 12:03
  • Giriş: 27.07.2023 12:03
  • Güncelleme: 27.07.2023 12:03
Kaynak: AA
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Afyonkarahisar'da 2 kişiyi silahla yaralayan zanlı tutuklandı

Afyonkarahisar'da alacak meselesinden çıkan kavgada tabancayla 2 kişiyi yaraladığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığında işlemleri tamamlanan M.Y, adliyeye sevk edildi.

Zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince "kasten yaralama" suçlamasıyla tutuklandı.

M.Y, Sülün beldesindeki kıraathanede alacak meselesi nedeniyle dün çıkan kavgada, M.K. (47) ve H.K'yi (32) ruhsatsız tabancayla yaraladığı gerekçesiyle gözaltına alınmıştı.

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