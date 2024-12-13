Afyonkarahisar'da 3.9 büyüklüğünde deprem
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Afyonkarahisar'da saat 07:35'te 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.
Afyonkarahisar'da 3,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) yapılan açıklamaya göre; deprem saat 07:35'te Afyonkarahisar'ın Sultandağı ilçesinde meydana geldi.
Depremin derinliği, 12,51 kilometre olarak ölçüldü.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) December 13, 2024
Büyüklük:3.9 (Mw)
Yer:Sultandağı (Afyonkarahisar)
Tarih:2024-12-13
Saat:07:35:02 TSİ
Enlem:38.69639 N
Boylam:31.47139 E
Derinlik:12.51 km
Detay:https://t.co/SdUsbvanZA@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi