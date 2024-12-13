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Afyonkarahisar'da 3.9 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Afyonkarahisar'da saat 07:35'te 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

Güncel
  • 13.12.2024 07:56
  • Giriş: 13.12.2024 07:56
  • Güncelleme: 13.12.2024 07:58
Afyonkarahisar'da 3.9 büyüklüğünde deprem
Fotoğraf: AA

Afyonkarahisar'da 3,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) yapılan açıklamaya göre; deprem saat 07:35'te Afyonkarahisar'ın Sultandağı ilçesinde meydana geldi.

Depremin derinliği, 12,51 kilometre olarak ölçüldü.

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