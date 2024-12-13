Afyonkarahisar'da 3.9 büyüklüğünde deprem

Afyonkarahisar'da 3,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) yapılan açıklamaya göre; deprem saat 07:35'te Afyonkarahisar'ın Sultandağı ilçesinde meydana geldi.

Depremin derinliği, 12,51 kilometre olarak ölçüldü.