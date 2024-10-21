Afyonkarahisar'da 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı
Kaynak: AA
Afyonkarahisar'da meydana gelen zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
H.T. idaresindeki 43 ADE 567 plakalı otomobil, Ali Çetinkaya Mahallesi'ndeki alt geçidin çıkış noktasında H.U'nun kullandığı 42 AEF 728 plakalı otomobile çarptı.
Çarpışmanın etkisiyle karşı istikamete geçen 43 ADE 567 plakalı otomobil, A.T. yönetimindeki 03 ACA 460 plakalı otomobil ile aynı istikametten gelen A.O. idaresindeki 06 ATS 56 plakalı otomobille çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
A.T'nin kullandığı otomobilde yaralanan H.T ve S.M.T, Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.